ETV Bharat / state

नशीले इंजेक्शन जब्त, झारखंड से छत्तीसगढ़ में खपाने की प्लानिंग फेल, गिरफ्त में बदमाश

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 12,850 एमएल नशीले इंजेक्शन, एक कार, एक मोटरसाइकिल, चार मोबाइल फोन और नकदी सहित लगभग 3.98 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है.

इस कार्रवाई में पुलिस ने तस्करी गिरोह से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीन आरोपी हाथीसार (किनकेल) के जंगल से पकड़े गए, एक फरार आरोपी को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि नशीले इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाले मुख्य सप्लायर को झारखंड के गुमला जिले से दबोचा गया.

जशपुर: छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय नशीले पदार्थ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने झारखंड से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर खपाने ले जाए जा रहे भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं.

घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा

पुलिस ने बताया कि 9 जून 2026 की दरमियानी रात सिटी कोतवाली जशपुर की टीम सारूडीह मार्ग पर नियमित गश्त और पेट्रोलिंग कर रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध कार पुलिस को देखकर तेजी से जंगल की ओर भागने लगी. वाहन की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसका पीछा किया. पीछा किए जाने पर कार सवार आरोपी वाहन को जंगल किनारे छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए.

घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल क्षेत्र में मौजूद पुलिस मितान टीम को बुलाया और हाथीसार जंगल क्षेत्र में चारों ओर से घेराबंदी की गई. काफी मशक्कत और सघन तलाशी अभियान के बाद जंगल में छिपे तीन आरोपियों दीपक लकड़ा (32 वर्ष) निवासी सिंगीटाना थाना लखनपुर, जिला सरगुजा, अमन सिंह (30 वर्ष) निवासी विशुनपुर अंबिकापुर तथा आलोक साय (29 वर्ष) निवासी भगवानपुर चौक गांधीनगर अंबिकापुर को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस द्वारा संदिग्ध कार की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद हुए. वाहन से Rexogesic (Buprenorphine Injection) के इंजेक्शन तथा Avill (Pheniramine Maleate Injection) की बड़ी खेप बरामद की गई. साथ ही दो मोबाइल फोन और तस्करी में प्रयुक्त मारुति सेलेरियो कार क्रमांक CG-15-CS-4605 भी जब्त की गई.

जशपुर पुलिस मितान (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूछताछ में बड़ा खुलासा

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि वे नशीले इंजेक्शन झारखंड के गुमला जिले के तिगरा निवासी मो. शमशेर खान (48 वर्ष) से खरीदकर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ले जा रहे थे. आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मो. शमशेर खान को भी गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से Avill इंजेक्शन की 750 अतिरिक्त शीशियां, बिक्री से प्राप्त 5 हजार रुपये नगद तथा तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मामले में शामिल अरूण राम (29 वर्ष), निवासी सुभाष नगर अंबिकापुर घटना के बाद से फरार था. पुलिस ने उसकी पतासाजी कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया. इस तरह अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़े सभी पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से Rexogesic (Buprenorphine Injection) 865 एमएल, Avill (Pheniramine Maleate Injection) की 1200 शीशियां, कुल 12,850 एमएल नशीला पदार्थ, एक कार, एक मोटरसाइकिल, चार मोबाइल फोन और 6500 रुपये नगद जब्त किए हैं. जब्त नशीले पदार्थों की कीमत 81,150 रुपये तथा कुल जब्त संपत्ति का मूल्य लगभग 3 लाख 98 हजार रुपये आंका गया है.

नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपियों को भेजा जेल

आरोपियों के विरुद्ध सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 177/2026 के तहत धारा 21(ग) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

तस्करों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई-पुलिस

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा, "पुलिस मितान के सहयोग से अंतरराज्यीय नशीले पदार्थ तस्करी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. जशपुर पुलिस जिले में नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. युवाओं को नशे के जाल में धकेलने वाले तस्करों के विरुद्ध आगे भी प्रभावी और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी."