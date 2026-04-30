ETV Bharat / state

झारखंड से लाकर जशपुर में खपा रहे नशीला कफ सिरप, लाखों का माल जब्त

कई लीटर प्रतिबंधित सिरप के साथ आरोपी को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

COUGH SYRUP
नशीला कप सिरप (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 9:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर और सरगुजा जिले में नशे का जाल फैलाने की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है. पत्थलगांव पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी झारखंड से प्रतिबंधित कफ सिरप लाकर जशपुर और सरगुजा जिले में इसकी अवैध सप्लाई और बिक्री करता था.

नशीला कफ सिरप बरामद

पुलिस के अनुसार 28 अप्रैल 2026 को DIG एवं SSP जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अरुण यादव ग्राम चंदागढ़ स्थित अपने किराये के कमरे में भारी मात्रा में नशीला कफ सिरप डंप कर अवैध बिक्री कर रहा है. सूचना मिलते ही एसडीओपी पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए.मामले में थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 88/2026 के तहत धारा 8, 21 (ग) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

नशीला कप सिरप के साथ आरोपी को जशपुर पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

घर में भारी मात्रा में मिला कफ सिरप

पुलिस टीम जब ग्राम चंदागढ़ स्थित आरोपी के किराये के कमरे पहुंची तो वहां अरुण यादव 27 वर्ष मौजूद मिला. जो पोंगरो कोडाबहरी थाना कांसाबेल का रहने वाला था. पूछताछ में वह पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गवाहों की मौजूदगी में कमरे की तलाशी लेने पर पूरा मामला उजागर हो गया. कमरे के अंदर लकड़ी के तख्त के नीचे रखे छह खाकी रंग के कार्टून में 100-100 मिलीलीटर की कुल 720 ONEREX COUGH SYRUP बरामद हुई. कुल मात्रा 72 हजार मिलीलीटर यानी 72 लीटर पाई गई.

झारखंड से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी झारखंड से नशीली कफ सिरप लाकर छत्तीसगढ़ के जशपुर और सरगुजा जिले में सप्लाई करता था. आरोपी लंबे समय से इस अवैध कारोबार में सक्रिय बताया जा रहा है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है और अंतरराज्यीय सप्लाई चेन की जांच में जुटी हुई है.

आरोपी सौर ऊर्जा में काम करने के नाम पर पत्थलगांव में किराए के मकान में रहकर अवैध कफ सिरप रखकर कारोबार कर रहा था. रांची से सामान लाकर जशपुर और सरगुजा में खपाने की योजना थी-राकेश कुमार पाटनवार, ASP जशपुर

पुलिस ने आरोपी के बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. SSP जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आसपास हो रही अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

भिलाई के ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी को फांसी की सजा, कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर
सूने मकान में चोरी करने वाले शातिर चोर पकड़े गए, चोरी के जेवर खरीदने वाला व्यवसायी भी गिरफ्तार
गौरेला में बड़ा हादसा टला, जर्जर पानी टंकी भरभराकर गिरी, 10 साल बाद भरा जा रहा था पानी

TAGGED:

JASHPUR
COUGH SYRUP
JASHPUR POLICE
नशीला कप सिरप
जशपुर

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.