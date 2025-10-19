ETV Bharat / state

दिवाली पर जशपुर में करोड़ों की ठगी का खुलासा, दो शातिर ठग गिरफ्तार

लालच में लाखों रुपये गंवा बैठे निवेशक: आरोपियों ने ग्रामीणों को बताया कि जो भी व्यक्ति कंपनी में निवेश करेगा, उसे प्रतिदिन 1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. इस तरह 10 महीने में रकम दोगुनी हो जाएगी. उदाहरण के तौर पर, 10 हजार रुपए निवेश करने पर हर दिन 100 रुपए का लाभ देने की बात कही गई.

इस सूचना पर जागेश्वर यादव और उसके साथी संतोष कुमार साहू से मिले. संतोष कुमार साहू ने खुद को एक निजी कंपनी का प्रतिनिधि बताया और कहा कि उसकी कंपनी कृषि आधारित प्लांट लगाने जा रही है. उसने निवेश पर अच्छे रिटर्न का लालच दिया. गांव वालों ने भरोसा कर कंपनी में रकम निवेश करनी शुरू कर दी. शुरू के कुछ महीनों तक उन्हें ब्याज मिलता रहा, परंतु बाद में भुगतान बंद कर दिया गया. जब निवेशकों ने पूछताछ की तो उन्हें कंपनी के एमडी मोहम्मद सिराज आलम से मिलवाया गया, जिसने उन्हें नए झांसे में फंसाते हुए कहा कि कंपनी एग्रीकल्चर बेस नहीं बल्कि ट्रेडिंग कंपनी है और सेबी में रजिस्टर्ड है.

ऐसे रचा गया ठगी का जाल: एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को मदनपुर निवासी जागेश्वर लाल यादव ने पत्थलगांव थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि वह ठेकेदारी का काम करता है. साल 2023 में उसके साथी डॉ. पीताम्बर साय निराला, सुकुंद चौहान, राजेंद्र भगत आदि को किसी परिचित के माध्यम से सूचना मिली कि एक कंपनी का आदमी निवेश की जानकारी दे रहा है. कंपनी का प्रतिनिधि संतोष कुमार साव कृषि प्रोडक्ट से संबंधित नई स्कीम की जानकारी किसानों को दिया.

जांजगीर चांपा और सक्ती से आरोपी गिरफ्तार: जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि ठगी के केस में दो आरोपियों की गिरफतारी जांजगीर चांपा और सक्ती जिले से हुई है. आरोपियों में हरिशरण देवांगन और संतोष कुमार साहू हैं.

जशपुर: पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में दिवाली पर्व की रौनक देखी जा रही है. लोग खरीदारी में व्यस्त हैं. इस दौरान जशपुर पुलिस ने दो ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कंपनी के जरिए ग्रामीणों को अच्छे रिटर्न का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे. धोखाधड़ी के वारदात की यह घटना पत्थलगांव क्षेत्र की है. ठगों के जोल में जशपुर पत्थलगांव के कई ग्रामीण और किसान आए हैं. पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपियों ने करीब 6 करोड़ रुपये तक की ठगी की है.

शुरुआत में मिला रिटर्न, बाद में हुआ धोखा: शुरुआती कुछ महीनों तक इस स्कीम के तहत निवेशकों को उनके ही पैसे से ब्याज दिया गया, जिससे लोगों का विश्वास और बढ़ा. लेकिन जैसे ही नए निवेशक जुड़ना बंद हुए, कंपनी ने ब्याज देना बंद कर दिया और वेबसाइट भी बंद कर दी. इसके बाद कंपनी के सभी पदाधिकारी फरार हो गए.

जांच में हुए कई बड़े खुलासे: जांच में यह बात भी सामने आई की आरोपियों ने अक्टूबर 2023 में कोरबा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, घरघोड़ा और बिलासपुर जैसे स्थानों पर कई मीटिंग कर ग्रामीणों को अपने जाल में फंसाया. निवेश के एवज में आरोपियों ने बैंक के चेक बतौर गारंटी दिए, ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके. इसी झांसे में प्रार्थी जागेश्वर यादव ने 1.80 करोड़ रुपए, साथी लक्ष्मण केशवानी ने 95 लाख, कमलेश यादव ने 10 लाख, भूषण पटेल ने 33 लाख, डॉ. पीताम्बर साय ने 25 लाख और राजेश देवांगन ने 15 लाख रुपये का भारी भरकम निवेश कर दिया.

6 करोड़ से अधिक की हुई ठगी का खुलासा: निवेश के बाद जब निवेशकों ने रकम वापस मांगा तो ठगों ने ठगी का दूसरा चाल चला. साल 2024 में ओडिशा के सुंदरगढ़ में ठगों ने मीटिंग बुलाई. उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर निवेशकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और हस्ताक्षर ले लिए. इसके बाद उनके नाम पर कंपनी सहयोग निधि और रियल एस्टेट एंड फाइनेंस लिमिटेड नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दिया और निवेशकों को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया.

ऐसे हुआ ठगी का खुलासा ?: ठगी की शिकायत मिलते ही एसपी अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। एसडीओपी धुर्वेश जायसवाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसने जिला शक्ति की एसपी अंकिता शर्मा और जांजगीर-चांपा के एसपी विजय पांडे के सहयोग से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पत्थलगांव क्षेत्र में फर्जी ट्रेडिंग कंपनी बनाकर ग्रामीणों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी सक्ती और जांजगीर चांपा से हुई है. पुलिस की जांच में कई नए पहलू सामने आए हैं और ठगी से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान की गई है.शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस इस गिरोह को जल्द बेनकाब करेगी- शशि मोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर

आरोपियों ने जुर्म किया स्वीकार: गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी संतोष कुमार साहू के घर दबिश दी. इस दौरान परिजनों ने विरोध करने की कोशिश की. पुलिस ने इस मौके पर सूझबूझ का परिचय दिया और आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धआरा 420 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा आईपीसी की धारा 34 भी लगाई गई है.