दो अलग-अलग दुष्कर्म मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए
कुनकुरी में विधवा महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, तपकरा में नाबालिग से दैहिक शोषण का आरोपी गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 4, 2026 at 12:46 PM IST
जशपुर: पुलिस ने महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराध के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. दोनों मामले कुनकुरी और तपकरा थाना क्षेत्र के हैं. एक मामले में विधवा महिला को शादी का झांसा देकर वर्षों तक दैहिक शोषण किए जाने का आरोप है, जबकि दूसरे मामले में 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है.
पहला मामला
पुलिस ने बताया कि कुनकुरी थाना क्षेत्र की 27 वर्षीय महिला ने 1 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. महिला ने बताया था कि उसकी शादी साल 2015 में हुई थी. उसके दो बच्चे हैं. साल 2018 में पति की मृत्यु के बाद वह अपने मायके में रह रही थी.
साल 2021 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान उसकी मुलाकात 30 वर्षीय युवक से हुई. दोनों के बीच बातचीत और मेलजोल बढ़ा, जिसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर साल 2024 से महिला का दैहिक शोषण करना शुरू कर दिया. इस दौरान महिला गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया. महिला का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद भी आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा, लेकिन अब उसने विवाह से साफ इनकार कर दिया.
महिला की शिकायत पर कुनकुरी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
मेला दिखाने के बहाने नाबालिग का दुष्कर्म
तपकरा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 जुलाई को उनकी बेटी घर से बिना बताए चली गई थी. 1 अगस्त को वह वापस लौटी और उसने बताया कि उसके परिचित 19 साल का युवक उसे मेला दिखाने के बहाने मोटरसाइकिल से अपने साथ ले गया. आरोपी ने प्रेम और शादी का झांसा देकर उसे अपने घर में तीन दिन तक रखा. इस दौरान उसका दैहिक शोषण किया. बाद में आरोपी ने बालिका को उसके घर के पास छोड़ दिया.
पीड़िता के बयान के आधार पर तपकरा पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2), 64(2)(m), 65(1), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 5 और 6 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली है.
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के प्रति जशपुर पुलिस पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. कुनकुरी और तपकरा थाना क्षेत्र के दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. ऐसे जघन्य अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.