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जशपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा पुराना गांजा तस्कर, 41 लाख का गांजा जब्त, आरोपी पर पहले भी 4 केस, लाखों की संपत्ति भी हो चुकी फ्रीज

जशपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा पुराना गांजा तस्कर, 41 लाख का गांजा जब्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुर. जिला पुलिस नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है. ऑपरेशन आघात के तहत फिर गांजा तस्करी पर एक्शन लेते हुए करीब 72 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद किया गया है. जब्त संपत्ति की कुल कीमत 41 लाख रुपए से अधिक है. इस कार्रवाई की खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी पर पहले से ही कई केस रहे हैं.

पुलिस के अनुसार कोतबा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ओडिशा से कार में बड़ी मात्रा में गांजा लेकर जशपुर की ओर आ रहा है. सूचना पर पुलिस टीम ने संभावित मार्ग पर घेराबंदी की. ग्राम जामझोर के पास संदिग्ध स्विफ्ट कार क्रमांक OD-23-E-8034 को रोककर तलाशी ली गई. कार से दो बोरियां बरामद हुईं. इनमें प्लास्टिक टेप से चिपकाकर रखे गए 70 पैकेट मिले.

आरोपी पर पहले भी 4 केस, लाखों की संपत्ति भी हो चुकी फ्रीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

36 लाख से ज्यादा का गांजा

गवाहों की मौजूदगी में पैकेटों की जांच की गई तो उनमें गांजा मिला. तौल कराने पर कुल वजन 72 किलो 340 ग्राम निकला. पुलिस ने गांजा के साथ स्विफ्ट कार और एक मोबाइल फोन जब्त किया है. गांजे की अनुमानित कीमत करीब 36 लाख रुपए वहीं कार की कीमत करीब 5 लाख रुपये और मोबाइल की कीमत करीब 20 हजार रुपये आंकी गई है.

ऑपरेशन आघात के तहत तीन दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुराना तस्कर, चार मामलों के बाद अब पांचवीं कार्रवाई

आरोपी का नाम रोहित यादव है जिसके खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े पहले भी मामले दर्ज हैं. चौकी कोतबा में उसके खिलाफ दो मामलों में कार्रवाई हुई थी. एक मामले में 20.570 किलो और दूसरे में 13.430 किलो गांजा बरामद किया गया था.

इसके अलावा सिटी कोतवाली अंबिकापुर क्षेत्र में भी आरोपी के खिलाफ दो मामलों में कार्रवाई हुई. इनमें एक मामले में 23.630 किलो और दूसरे में 82 किलो गांजा बरामद किया गया था. इस तरह आरोपी के खिलाफ पहले से गांजा तस्करी के चार मामले सामने आ चुके हैं.

सफेमा की कार्रवाई के बाद भी नहीं रुका कारोबार

लगातार मादक पदार्थों के मामलों में संलिप्तता सामने आने के बाद जशपुर पुलिस ने आरोपी द्वारा नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति की भी जांच की थी. जांच के बाद सफेमा एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आरोपी की कार, बाइक सहित 40 लाख रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति फ्रीज कराई जा चुकी है. इसके बावजूद आरोपी ने दोबारा गांजा तस्करी का प्रयास किया.

मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन आघात लगातार जारी रहेगा. नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ ही अर्जित संपत्ति की भी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.- डॉ लाल उमेद सिंह एसएसपी जशपुर

चार दिन में 1 टन 145 किलो से ज्यादा गांजा जब्त

जशपुर पुलिस की पिछले चार दिनों में नशे के खिलाफ ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले लावाकेरा चेकिंग बैरियर पर लगातार 2 दिन में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ और 2 करोड़ का गांजा जब्त किया है. अब कोतबा क्षेत्र में 72 किलो 340 ग्राम गांजे की खेप पकड़ी गई है.

इन लगातार कार्रवाई में जशपुर पुलिस ने कुल 1 टन 145 किलो 350 ग्राम गांजा बरामद किया है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ 72 लाख रुपए है. गांजा तस्करी में प्रयुक्त तीन वाहनों समेत पुलिस द्वारा अब तक करीब 6 करोड़ 22 लाख रुपये की कुल जब्ती की जा चुकी है.