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झाड़-फूंक के बहाने जीता भरोसा, फिर 1 माह के बच्चे को गोद में लेकर फरार हुई महिला, पुलिस को बताया क्यों किया अपहरण

जशपुर पुलिस ने 1 माह के बच्चे के किडनैपिंग मामले को सुलझाते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है.

Newborn baby kidnaping case
झाड़-फूंक के बहाने जीता भरोसा, फिर 1 माह के बच्चे को गोद में लेकर फरार हुई महिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 8:58 PM IST

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जशपुरनगर. जशपुर जिले में एक माह के मासूम बच्चे की चोरी के सनसनीखेज मामले का पुलिस को सफलता लगी है. पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है साथ ही एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. मामला थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्र का है, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला ने विश्वास जीतकर बच्चे का अपहरण कर लिया था.

1 माह के बच्चे के किडनैपिंग मामले को सुलझाते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

झाड़-फूंक के नाम पर विश्वास बनाया

जानकारी के अनुसार, बच्चे की मां की तबीयत खराब होने के कारण परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय जशपुर में भर्ती कराया था. इसी दौरान दातुनपानी निवासी तारा बाई नामक महिला अस्पताल परिसर के आसपास घूमते हुए बच्चे के परिवार के संपर्क में आई. उसने धीरे-धीरे परिवार के लोगों से परिचय बढ़ाया और उनका विश्वास जीत लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला ने बच्चे के परिजनों को बताया कि वह बच्चे की बीमारी का झाड़-फूंक से उपचार कर सकती है. दरअसल, परिजनों ने उसे बताया था कि बच्चा ‘छान्दा’ नामक बीमारी से पीड़ित है. इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने खुद को मददगार बताकर परिवार का भरोसा हासिल कर लिया.

मौका पाकर हुई फरार

आरोपी महिला बच्चे की मां और दादी को खाना खिलाने के बहाने बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में ले गई. जब परिजन भोजन कर रहे थे, उसी दौरान उसने बच्चे को गोद में लेने की बात कही और मौका पाकर बच्चे को लेकर वहां से फरार हो गई. घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस को सूचना मिलते ही जांच के दौरान अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. फुटेज में दिखाई दे रही संदिग्ध महिला की तस्वीरों के आधार पर उसकी पहचान और तलाश की गई. तकनीकी साक्ष्यों समेत कई तरीकों से पुलिस टीम आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. पुलिस ने दातुनपानी, चौकी पंडरापाठ, थाना बगीचा क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी तारा बाई (35 वर्ष) को हिरासत में लिया. उसके कब्जे से एक माह के मासूम बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया. बाद में बच्चे को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

बच्चा नहीं होने के कारण थी परेशान

पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि उसकी तीन शादियां हो चुकी हैं. पहली शादी से उसके बच्चे हैं, लेकिन पहले पति से अलग होने के बाद उसने दो और शादियां कीं, जिनसे उसे कोई संतान नहीं हुई. कुछ समय पहले वह चार माह की गर्भवती थी, लेकिन गर्भपात हो जाने के कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी.

विशेष टीम गठित कर हमने महिला को गिरफ्तार किया है. उसके के खिलाफ बीएनएस की धारा 140(3) भी जोड़ते हुए विधिवत गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.- राकेश कुमार पाटनवार, ASP

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