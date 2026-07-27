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जशपुर में ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई, 55 किलो गौमांस के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार

जशपुर: जिले के कोतबा चौकी क्षेत्र में गौमांस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ग्राम बैगाबहार में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 55 किलो गौमांस के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक समेत कई सामान बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि ग्राम बैगाबहार और रोकबहार के कुछ लोग तड़के 3-4 बजे के बीच एक गौवंश को बरगोड़ा क्षेत्र में ले जाकर उसका वध कर रहे हैं. उसका मांस काटकर अपने घर ले जाने की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही चौकी कोतबा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया.

गौमांस के साथ कई सामान मिले

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी रंजीत एक्का की बाइक की तलाशी ली, जिसमें रखी एक बोरी में गौमांस बरामद हुआ. पूछताछ में रंजीत एक्का ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही एक गौवंश का वध किया था. इसके बाद पुलिस ने मौके से कुल 55 किलो गौमांस, घटना में इस्तेमाल बाइक, मांस काटने में इस्तेमाल की गई टांगी, छुरी, रस्सी और गौमांस की बिक्री से प्राप्त 2,000 रुपए जब्त कर लिए.

पुलिस ने घेराबंदी कर ग्राम बैगाबहार और रोकबहार के आरोपियों को पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरफ्तार 10 आरोपियों के नाम

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में रंजीत एक्का (31 साल), राकेश तिर्की (24), मेघनाथ तिर्की (41), विनय तिग्गा (26), अमलेश तिग्गा (32), हीरालाल तिर्की (45 साल) सभी निवासी ग्राम बैगाबहार शामिल हैं. वहीं मनमोहन तिग्गा (32 साल) और अब्राहम कुजूर (31) निवासी ग्राम रोकबहार और संजय तिग्गा (26), अनूप भगत (21) निवासी हाईस्कूल पारा, कोतबा भी शामिल हैं.

पुलिस ने सभी 10 आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 5, 6 एवं 10 के तहत केस दर्ज किया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा. पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में थाना तुमला पुलिस का भी विशेष सहयोग रहा.

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि ऑपरेशन शंखनाद के तहत ये कार्रवाई की गई है. गौवंश से जुड़े अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.