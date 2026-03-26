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जशपुर में 8.39 लाख के PDS बारदानों का गबन, मुख्य आरोपी समेत खरीददार गिरफ्तार, हजारों बोरी बरामद

जशपुर में पीडीएस बारदाना गबन के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Jashpur PDS scam
जशपुर में 8.39 लाख के PDS बारदानों का गबन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 9:00 PM IST

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जशपुर: जिले के कांसाबेल क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सरकारी बारदानों के गबन का बड़ा मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और बारदान खरीदने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दोनों पर लाखों रुपये के सरकारी सामान के गबन का आरोप है.

शिकायत कैसे हुई दर्ज?

जिला विपणन अधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने 8 सितंबर 2025 को थाना कांसाबेल में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि साल 2022-23 में उचित मूल्य दुकानों से बारदान (अनाज के बोरे) इकट्ठा करने और उन्हें गोदाम तक पहुंचाने का काम आरोपी को दिया गया था.

मुख्य आरोपी समेत खरीददार गिरफ्तार, हजारों बोरी बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गबन कैसे किया गया?

आरोप है कि मुख्य आरोपी रिजवान अली ने दुकानों से बारदान तो इकट्ठा किए, लेकिन उन्हें गोदाम में जमा नहीं कराया. इसके बजाय उसने सरकारी बारदानों को बेचकर गबन कर लिया.

जांच में क्या खुलासा हुआ?

कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि कुल 33,580 बारदान गायब हैं. हर बारदान की कीमत 25 रुपये के हिसाब से करीब 8.39 लाख रुपये का गबन हुआ है.

पुलिस की कार्रवाई

जशपुर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की. टीम ने सूरजपुर और अंबिकापुर में दबिश देकर मुख्य आरोपी रिजवान अली को गिरफ्तार किया. बारदाना खरीदने वाले सुधीर साहू को भी पकड़ा पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

क्या-क्या बरामद हुआ?

पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल पिकअप वाहन (MP 65-GA-0244), लगभग 4000 बारदान जब्त किए हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के अनुसार, अभी बाकी बारदानों की तलाश जारी है और इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.

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