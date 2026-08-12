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जशपुर में पत्थर से सिर कुचलकर पहाड़ी कोरवा युवक की हत्या, पंचायत भवन के CCTV में कैद वारदात

जशपुर में पत्थर से सिर कुचलकर पहाड़ी कोरवा युवक की हत्या ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुर: जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पहाड़ी कोरवा समुदाय के एक युवक की डंडे और पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई है. घटना सन्ना ग्राम पंचायत भवन के सामने हुई, जहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी वारदात दिखी. घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मृतक भगुआ राम पिता मंगरा राम (30 वर्ष), निवासी ग्राम कंदरई, बलादरपाठ सोमवार को पहाड़ी कोरवा समुदाय के कुछ अन्य लोगों के साथ लकड़ी बेचने सन्ना आया था. शाम के समय भगुआ राम अकेले पंचायत भवन की ओर जा रहा था. इसी दौरान दो लोग उसके पास पहुंचे और किसी बात को लेकर तीनों के बीच विवाद शुरू हो गया.

पत्थर उठाकर कुचला सिर

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान भगुआ राम ने अपने हाथ में रखे डंडे से दोनों आरोपियों को डराने का प्रयास किया. इसी दौरान एक आरोपित ने पत्थर उठाकर भगुआ राम के सिर पर वार कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से भगुआ राम जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद दूसरे आरोपित ने भी पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पर दो-तीन बार वार कर दिया.

मौके पर पहुंचे लोग तो आरोपी भागे

हमले में भगुआ राम के सिर पर गंभीर चोटें आईं. घटना के दौरान शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर पहुंचे. लोगों को अपनी ओर आता देख दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल भगुआ राम को स्वजन और ग्रामीण तत्काल सन्ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

पहाड़ी कोरबा समुदाय के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है- दिलीप कुमार कोसले SDOP बगीचा

CCTV फुटेज समेत कई तकनीक के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.