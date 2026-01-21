ETV Bharat / state

जशपुर धान खरीदी घोटाला: 6.55 करोड़ की अनियमितता का मास्टरमाइंड समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू गिरफ्तार

दमोह से कोरबा तक छिपता रहा आरोपी, फर्जी सिम बदल-बदल कर करता रहा इस्तेमाल, आखिरकार पुलिस ने दबोचा

JASHPUR PADDY PROCUREMENT SCAM
मास्टरमाइंड समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 7:58 PM IST

जशपुर: 6 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक के बहुचर्चित धान घोटाले में जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस सनसनीखेज आर्थिक अनियमितता के मास्टरमाइंड और फरार आरोपी समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी जयप्रकाश साहू शातिर अपराधी है. एफआईआर दर्ज होते ही दमोह (मध्यप्रदेश) में जाकर छिप गया था. पुलिस दबाव बढ़ने पर वहां से फरार होकर विकास नगर कुसमुंडा (कोरबा) पहुंच गया. कुसमुंडा में वो अपने परिचितों के नाम पर बार-बार मोबाइल सिम बदलकर संपर्क में रहता था, लेकिन उसकी चालाकी जशपुर पुलिस के आगे काम नहीं आई.

खरीफ 2024-25 में करोड़ों की धांधली

यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 का है. प्रारंभिक जांच और संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट में यह सामने आया कि धान उपार्जन केंद्र कोनपारा में कुल 1,61,250 क्विंटल धान की खरीदी दर्शाई गई, जबकि मिलों और संग्रहण केंद्रों को केवल 1,40,663.12 क्विंटल धान ही दिया गया यानी 20,586.88 क्विंटल धान की गंभीर कमी पाई गई.

प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से धान की कीमत 6 करोड़ 38 लाख 19 हजार 328 रुपए और 4,898 नग नए-पुराने बारदाने (कीमत लगभग 17 लाख 07 हजार 651 रुपए) मिलाकर शासन को कुल ₹ 6,55,26,979/- की आर्थिक क्षति हुई.

अपेक्स बैंक की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ अपराध

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के नोडल अधिकारी रामकुमार यादव की रिपोर्ट पर थाना तुमला में इस मामले में बीएनएस की धारा 318(4), 320, 336, 338 एवं 61 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया. जांच में समिति से जुड़े कुल 06 कर्मचारियों/अधिकारियों की भूमिका सामने आई.

एक आरोपी पहले ही जेल, चार अब भी फरार

इस मामले में पुलिस फड़ प्रभारी शिशुपाल यादव को 6 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब समिति प्रबंधक जयप्रकाश साहू की गिरफ्तारी के बाद भी अन्य चार आरोपी अब तक फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

विशेष टीम और साइबर यूनिट की अहम भूमिका

एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देश पर एसडीओपी पत्थलगांव डॉ. ध्रुवेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें साइबर यूनिट को भी शामिल किया गया. तकनीकी साक्ष्यों और लगातार निगरानी के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र से घेराबंदी कर उसे दबोचा गया.

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि धान खरीदी केंद्र कोनपारा में 6.55 करोड़ रुपए की अनियमितता के मामले में दूसरे आरोपी जयप्रकाश साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है. शेष चार फरार आरोपियों की सघन पतासाजी जारी है, उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा. इस मामले की जांच जारी है.

