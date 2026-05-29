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प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश हुई जानलेवा, 3 लोगों ने मिलकर युवक की पत्थर से कुचलकर की हत्या

नाबालिग सहित तीन आरोपियों को जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य

jashpur murder case
3 लोगों ने मिलकर युवक की पत्थर से कुचलकर की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
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जशपुर: जिले के ग्राम जामजूनवानी खारापारा में प्रेम प्रसंग के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने एक नाबालिग सहित कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं.

क्या है मामला?

दिनांक 27.05.2026 को थाना पत्थलगांव पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम जामजूनवानी में एक युवक की हत्या कर दी गई है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक विनीत कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. मृतक की शिनाख्त सुशील खलखो उम्र 34 साल के रूप में हुई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.

प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश हुई जानलेवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी की पत्नी से था प्रेम संबंध

जांच के दौरान सामने आया कि लगभग 3 से 4 वर्ष पूर्व सुशील खलखो का एक महिला से प्रेम संबंध था. इस संबंध को लेकर महिला के पति का सुशील से पहले भी विवाद हुआ था. जिसमें सुशील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसे जेल भेजा गया था. करीब डेढ़ माह पूर्व ही मृतक जमानत पर बाहर आया था. जमानत के बाद भी मृतक और आरोपी की पत्नी के बीच संपर्क जारी रहा, जिससे विवाद और गहराता गया.

सामाजिक स्तर पर भी हुई बैठक

बताया गया कि सामाजिक स्तर पर बैठक भी हुई थी, जिसमें परिस्थितियों के अनुसार आरोपी जयलाल की पत्नी को मृतक के साथ रहने की सहमति दी गई थी, जिसके बाद वह उसके साथ रहने लगी थी. इसी कारण से आरोपी परिवार में लंबे समय से आक्रोश बना हुआ था. घटना की रात लगभग 11 बजे प्रार्थिया सरपंच की पत्नी जानकी लकड़ा ने अपने घर के बाहर हल्ला-गुल्ला सुना. बाहर निकलने पर उसने देखा कि तीनों आरोपी मिलकर सुशील खलखो से मारपीट कर रहे थे.

मार-मारकर मौत के घाट उतारा

इसी दौरान आरोपियों ने मृतक को जमीन पर पटक दिया और पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद सरपंच की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया.

एक नाबालिग भी आरोपी

नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है, जबकि दो अन्य आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर को भी जब्त कर लिया है.

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