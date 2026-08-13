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जशपुर में मोबाइल दुकान से 40 लाख के मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए दो संदिग्ध

जशपुर के भीड़भाड़ वाले जयस्तंभ चौक में बड़ी चोरी की घटना हुई है.

Jashpur Theft
जशपुर मोबाइल दुकान में चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 10:03 AM IST

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जशपुर: कुनकुरी के जयस्तंभ चौक के पास स्थित मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 40 लाख रुपए कीमत के मोबाइल हैंडसेट पार कर दिए. चोरों ने दुकान का दरवाजा और शटर पर लगे दोनों तालों को तोड़ा और अंदर रखे मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं.

दुकान संचालक पंकज कुमार पारिक ने कुनकुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है.उन्होंने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त की रात दुकान बंद करने के बाद वह घर चले गए थे. 12 अगस्त की सुबह करीब पौने आठ बजे जब वे दुकान पहुंचे तो शटर खुला हुआ था. पास जाकर देखने पर दोनों ताले टूटे मिले.दुकान के आसपास कटर समेत ताले तोड़ने में इस्तेमाल किए गए सामान भी पड़े थे. इसके बाद अंदर जाकर देखने पर मोबाइल फोन अस्त-व्यस्त मिले और कई हैंडसेट गायब थे. संचालक के अनुसार चोरी गए मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है.

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चोरी की सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुबह 3 बजे के आसपास चोरी की घटना हुई है. दुकान के पीछे का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. सभी नए फोन लेकर गए है -पंकज पारीक, दुकान संचालक

चोरों की तलाश में जशपुर पुलिस

शिकायत के आधार पर कुनकुरी पुलिस ने बीएनएस की धारा 331(4) और 305 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने के रास्ते और उनकी पहचान का पता लगाया जा सके.

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दुकान का ताला तोड़कर और शटर काटकर चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

घटना की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान और तलाश के प्रयास जारी हैं. जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम काम कर रही है- राकेश कुमार पाटनवार, एएसपी

पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग

जयस्तंभ चौक जैसे मुख्य और व्यस्त इलाके में हुई इतनी बड़ी चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश के साथ ही सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. स्थानीय व्यापारी संघ ने पुलिस से रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है.

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