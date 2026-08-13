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जशपुर में मोबाइल दुकान से 40 लाख के मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए दो संदिग्ध

जशपुर: कुनकुरी के जयस्तंभ चौक के पास स्थित मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 40 लाख रुपए कीमत के मोबाइल हैंडसेट पार कर दिए. चोरों ने दुकान का दरवाजा और शटर पर लगे दोनों तालों को तोड़ा और अंदर रखे मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं.

दुकान संचालक पंकज कुमार पारिक ने कुनकुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है.उन्होंने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त की रात दुकान बंद करने के बाद वह घर चले गए थे. 12 अगस्त की सुबह करीब पौने आठ बजे जब वे दुकान पहुंचे तो शटर खुला हुआ था. पास जाकर देखने पर दोनों ताले टूटे मिले.दुकान के आसपास कटर समेत ताले तोड़ने में इस्तेमाल किए गए सामान भी पड़े थे. इसके बाद अंदर जाकर देखने पर मोबाइल फोन अस्त-व्यस्त मिले और कई हैंडसेट गायब थे. संचालक के अनुसार चोरी गए मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है.