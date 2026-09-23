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ठेका कंपनी के अधीन किए जाने की आशंका से एकजुट हुईं मितानीन, सीएमएचओ ने कहा-हटाने की बात पूरी तरह गलत

मितानिनों ने ज्ञापन में बताया कि कुछ दिनों पहले पांच लाख रुपये तक के नि:शुल्क उपचार की सुविधा से संबंधित आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर उनका और उनके परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज लिए गए थे. मितानिनों का कहना है कि दस्तावेज लिए जाने की प्रक्रिया की उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी. इसके बाद संबंधित संस्था के लोगों से दस्तावेज लिए जाने के उद्देश्य के बारे में जानकारी चाही तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

जशपुरनगर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से हटाकर ठेका कंपनी के जरिए काम कराए जाने की आशंका को लेकर जिले भर की मितानिनें मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचीं. सुबह से ही मितानिनों के रणजीता स्टेडियम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. मितानिनें कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं और ज्ञापन सौंपा. मितानिनें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भी पहुंचीं और पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

दस्तावेज लिए जाने के बाद बढ़ी आशंका

मितानिनों का कहना है कि दस्तावेज लिए जाने के बाद उनके बीच यह चर्चा शुरू हुई कि कहीं उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर किसी ठेका कंपनी के अधीन तो नहीं किया जा रहा है. इसी आशंका के चलते जिलेभर की मितानिनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी.

जिलेभर की मितानिन हुई एकजुट, सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Chhattisgarh)

हमारे परिवार के आधार कार्ड, राशन कार्ड लिए गए. हमने पूछा भी कि ये दस्तावेज क्यों लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से फिर से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बन रहा है. हमने कहा कि आयुष्मान कार्ड तो एक बार बनता है, दोबारा ऐसा दस्तावेज नहीं लिया जाना चाहिए. यह हमें सही नहीं लगा. हमें कहीं से जानकारी मिल रही है कि ठेका प्रथा में लेने के लिए डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है. हम ठेका प्रथा में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए सही जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं- निरमंती बाई, मितानिन,सारूडीह

हम ठेका प्रथा में काम नहीं करना चाहते हैं. पूरे परिवार का डॉक्यूमेंट लिया गया है. यह डॉक्यूमेंट क्यों लिए गए हैं, यही पता करने हम पहुंचे हैं- वीरस मुनि बाई, मितानिन

हमने कहा कि एक बार आयुष्मान कार्ड बन चुका है तो दोबारा कैसे बनेगा. हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि कागज लेकर हमें ठेका प्रथा में लेना चाहते हैं. हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं-साइबेरिया किसपोटटा, मितानिन

परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत से जोड़ने के लिए जुटाया गया डाटा : सीएमएचओ

मितानिनों की आशंका पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी एस जात्रा ने कहा कि मितानिनों को हटाने या उन्हें किसी ठेका कंपनी के अधीन किए जाने की बात पूरी तरह गलत है.

मितानिनों के परिवार के सदस्यों को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना है, ताकि उनके परिवार के सदस्य भी योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त कर सकें-डॉ. जी एस जात्रा,सीएमएचओ

सीएमएचओ ने बताया कि इसी उद्देश्य से परिवार के सदस्यों से संबंधित डाटा अलग से एकत्र किया गया है और इसके लिए गूगल के माध्यम से डाटा जुटाने की प्रक्रिया की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस डाटा एकत्रीकरण का उद्देश्य मितानिनों की कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव करना नहीं है. मितानिनों को एनएचएम से हटाने या उन्हें किसी अन्य व्यवस्था के तहत काम कराने जैसी कोई बात नहीं है.

कलेक्टर और सीएमएचओ को मितानिनों ने ज्ञापन सौंपा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएमएचओ ने कहा कि मितानिनों के बीच दस्तावेज लिए जाने को लेकर जो आशंका बनी थी, उसे अधिकारियों की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है. मितानिनों को पूरे मामले की जानकारी देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया और उन्हें संतुष्ट कर वापस भेजा गया.