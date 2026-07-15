जशपुर में टोनही बताकर जेठ ने विधवा बहू को पीट पीटकर उतारा मौत के घाट
पत्थलगांव थाना क्षेत्र में एक महिला अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई. परिवार में तीन लोगों की मौत के बाद जेठ को बहू पर शक था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 9:10 AM IST
जशपुर: टोनही (जादू-टोना) का आरोप लगाकर एक व्यक्ति ने अपनी ही विधवा बहू की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पत्थलगांव पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
परिवार पर जादू टोना का आरोप लगाकर विवाद के बाद हत्या
पुलिस के अनुसार डूंगरजोर गांव निवासी सुखसिंह राठिया सोमवार सुबह पड़ोस में रहने वाली अपनी विधवा बहू नवीना राठिया के घर पहुंचा. उसने नवीना पर जादू-टोना कर अपने परिवार के सदस्यों की मौत का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया. नवीना ने आरोपों का विरोध किया तो गुस्से में सुखसिंह ने पास में रखा डंडा उठाकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से नवीना राठिया की की मौके पर ही मौत हो गई.
पत्थलगांव पुलिस ने आरोपी जेठ को किया गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही पत्थलगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपने घर में छिपे आरोपी सुखसिंह राठिया को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया.
नवीना राठिया को डायन होने के शक में उसके जेठ सुखसिंह राठिया ने डंडे से पीट पीटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है-ध्रुवेश जायसवाल, SDOP पत्थलगांव
बहू पर था जादू टोना करने का शक
ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी के परिवार में पिछले कुछ समय के दौरान उसकी मां, भाई और नाती की बीमारी से मौत हो गई थी. इन मौतों के लिए वह भाई की पत्नी को जिम्मेदार मानता था. आरोपी को यह अंधविश्वास था कि नवीना जादू-टोना करती है और उसी के कारण उसके परिवार के सदस्य बीमार होकर मरे हैं. इसी संदेह के चलते वह अक्सर महिला से विवाद करता था और अंततः इसी अंधविश्वास ने एक महिला की जान ले ली.