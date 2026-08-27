जशपुर में ‘खेलो इंडिया संवाद’ का आयोजन, पीएम मोदी के संवाद का प्रसारण, युवाओं से की अलग-अलग खेलों से जुड़ने की अपील
खेलों की बात... प्रधानमंत्री के साथ संवाद, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जशपुर के भी छात्रों ने सुना पीएम मोदी का संवाद
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 27, 2026 at 5:40 PM IST
जशपुरनगर: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया गया. युवाओं को खेलों, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय, मनोरा और श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, समरवार में कार्यक्रम आयोजित हुआ. दोनों स्थानों पर युवाओं ने उत्साह के साथ सहभागिता की.
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया. ‘खेलो इंडिया संवाद–खेल की बात पीएम के साथ’ कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ने के साथ उन्हें देश में खेलों के बदलते परिदृश्य और भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराना रहा.
प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में तैयार हो रहे खेल वातावरण, युवाओं की भूमिका और भारत की भविष्य की खेल तैयारियों पर बात की. उन्होंने युवाओं से 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की तैयारियों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद स्थानीय स्तर पर भी युवाओं के साथ संवाद किया गया, जिसमें खेल और युवा गतिविधियों को लेकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई.
खेलो इंडिया संवाद केवल प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रसारण तक सीमित कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से युवाओं को गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया. खेल, युवा सहभागिता और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर उनकी भागीदारी कराई गई.- जिला युवा अधिकारी संकेत मित्तल
सुझाव के लिए विशेष लिंक जारी
उन्होंने बताया कि युवाओं को अपनी सोच और सुझाव साझा करने के लिए MY Bharat Portal पर उपलब्ध विशेष लिंक है. इसके अलावा युवाओं को VBYLD 2027 Quiz में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया. क्विज के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी मौका मिलेगा.
प्रधानमंत्री के संबोधन और उनके विचारों से युवाओं के लिए काम करने, अनुशासन बनाए रखने, समय का सदुपयोग करने और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा मिली.- हेमराज सिंह, MY Bharat वालंटियर
क्या है खेलो इंडिया स्कीम
खेलो इंडिया भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं को तराशना है इसी के तहत खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में हुआ जहां कई खेलों में आदिवासी अंचलों के युवाओं को फायदा मिला.
देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (KITG 2026) की मेजबानी छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर (बस्तर) और सरगुजा शहरों को मिली. इस ऐतिहासिक आयोजन से राज्य के खेल बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है. बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतरीन राष्ट्रीय मंच मिला है. प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 164 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 3 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक जीतकर पदक तालिका में 9वां स्थान हासिल किया.