जशपुर जम्बूरी 2025: रोमांच, संस्कृति और परंपरा का उत्सव, टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

कयाकिंग, एटीवी और मोटर बोटिंग की भी व्यवस्था: इस उत्सव में कयाकिंग, मोटर बोटिंग और एटीवी राइड्स जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी. यह सभी इवेंट रोमांचकारी इवेंट हैं. यहां के झरनों के पानी में कायकिंग और जंगल के बीच मिट्टी के रास्तों पर एटीवी चलाने का रोमांच लोगों के लिए काफी यादगार साबित होगा.

हॉट एयर बलून और पैरामोटरिंग इवेंट का आयोजन: इस साल जशपुर जंबूरी में दो इवेंट जोड़े गए हैं. ये इवेंट हॉट एयर बैलून और पैरामोटरिंग शो है. दोनों इवेंट में भाग लेने वाले प्रतियोगी मधेश्वर पहाड़ियों के ऊपर से उड़ान भरेंगे. इस उड़ान के जरिए वे जशपुर की प्राकृतिक भव्यता का आनंद उठा सकेंगे. मधेश्वर पहाड़ काफी खूबसूरत क्षेत्र है. इन दोनों इवेंट से पर्यटक और आकर्षित होंगे.

रोमांच, संस्कृति और परंपरा को मिलेगा बढ़ावा: जशपुर जम्बूरी 2025 में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कई इलाकों से पर्यटक जुटेंगे. सभी पर्यटक प्रकृति की गोद में रोमांचक अनुभवों, जनजातीय परंपराओं और सामुदायिक उत्सव के रंगों का आनंद लेंगे. यह आयोजन प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय परंपराओं और आधुनिक रोमांच का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगा.

जशपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर कार्य कर रही है. बस्तर से लेकर सरगुजा और बिलासपुर से लेकर रायपुर, दुर्ग तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस कड़ी में सरगुजा संभाग के जशपुर जिले में जशपुर जंबूरी का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. 6 नवंबर से 9 नवंबर तक जशपुर में जशपुर जंबूरी 2025 का आयोजन होगा.

इसके अलावा प्रकृति प्रेमियों के लिए स्पेशल फॉरेस्ट ट्रैकिंग ट्रेल्स तैयार किए गए हैं. घने पेड़ों के बीच, फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाहट में चलना पर्यटकों को जशपुर की जैव विविधता से गहरा जुड़ाव कराएगा. यह पर्यावरण और पर्यटन के बीच एक संतुलन संतुलन भी स्थापित करने में मदद करेगा.

जशपुर जम्बूरी जैसे आयोजन इस क्षेत्र की पहचान को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर रहे हैं. यह फेस्टिवल छत्तीसगढ़ को एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में आगे बढ़ाएगा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

स्टार गेजिंग सेशन्स का होगा आयोजन: जशपुर जंबूरी उत्सव में रात के समय में कई विशेष आयोजन किए जाएंगे. स्टार गेजिंग सेशन्स का भी आयोजन होगा. इस इवेंट में पर्यटक जशपुर के आसमान में नक्षत्रों को निहार सकेंगे. यह पर्यटकों के लिए एक अलग तरह का अनुभव होगा.

जशपुर जंबूरी में बोनफायर नाइट्स इवेंट्स (ETV BHARAT)

लोककला, संगीत और बोनफायर नाइट्स इवेंट्स होंगे खास: चार दिनों तक चलने वाले जशपुर जंबूरी में बोनफायर नाइट्स का भी आयोजन किया गया है. इसमें म्यूजिक, ट्राइबल डांस और लाफ्टर का माहौल देखने को मिलेगा.

स्थानीय व्यंजन की व्यवस्था: इस फेस्टिवल में स्थानीय व्यंजनों का विशेष स्टॉल लगाया जाएगा. यहां आने वाले पर्यटक और लोग पारंपरिक पकवनों का स्वाद ले सकेंगे. जशपुर जम्बूरी केवल एक पर्यटन आयोजन नहीं, बल्कि जनजातीय गौरव और सांस्कृतिक आत्मसम्मान का उत्सव भी है. इसमें पारंपरिक हस्तशिल्प, लोककला प्रदर्शनी और आदिवासी परिधानों की झलक देखने को मिलेगी. जशपुर प्रशासन ने इस आयोजन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है.

हमारा प्रयास है कि जशपुर की प्रकृति और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान मिले. जशपुर जम्बूरी 2025 न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा बल्कि इससे पर्यटन सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा. यह आयोजन राज्य के लिए गौरव की बात है. जशपुर जंबूरी से स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन बढ़ेंगे- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

जशपुर की पहचान में होगा बढ़ावा: इस आयोजन से जशपुर की पहचान में इजाफा देखने को मिलेगा. देशभर से एडवेंचर प्रेमी, फोटोग्राफर, ट्रैवल ब्लॉगर और इनफ्लुएंसर इस आयोजन में हिस्सा लेंगे और जशपुर की पहचान को और समृद्ध करेंगे. इससे जशपुर की पहचान राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर और निखरेगी.