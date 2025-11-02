ETV Bharat / state

कमीशन के पैसों पर हुआ विवाद, दोस्त ही बने कातिल, जशपुर पुलिस ने सुलझाई अधजली लाश की मर्डर मिस्ट्री

दोस्तों ने ही मर्डर किया था. अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 2 अब भी फरार हैं.

Jashpur Murder Case
अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 2, 2025 at 8:31 PM IST

3 Min Read
जशपुर: जिले में हुई हत्या के मामले ने दोस्ती को शर्मसार कर दिया है. सिटी कोतवाली पुलिस ने पुराना नगर के तुरीटोंगरी इलाके में मिले अधजले शव की गुत्थी को सुलझा लिया है. इस मामले में मृतक के ही तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है. तीनों ने झारखंड से लौटने के बाद कमीशन के पैसों को लेकर विवाद में अपने साथी सीमित खाखा की बेरहमी से हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव को गड्ढे में डालकर पेट्रोल से जलाने की कोशिश भी की ताकि पहचान मिटाई जा सके.

जशपुर पुलिस ने सुलझाई अधजली लाश की मर्डर मिस्ट्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जली हुई लाश से खुला दोस्ती का खौफनाक चेहरा: 18 अक्टूबर को सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि पुराना नगर के तुरीटोंगरी क्षेत्र में एक युवक की अधजली लाश मिली है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि शव को जलाने का प्रयास किया गया था, चेहरा और शरीर का अधिकांश हिस्सा जला हुआ था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामला बी.एन.एस. की धारा 103(1) व 238(क) के तहत दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पहचान से खुली परतें, सामने आए दोस्त: शव की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था. जांच में पता चला कि सीटोंगा निवासी सीमित खाखा (उम्र 28 साल) कुछ दिन पहले अपने साथियों के साथ हजारीबाग, झारखंड में काम करने गया था, पर वापसी पर नहीं लौटा. जब अधजले शव की फोटो उसके परिवार को दिखाई गई, तो उन्होंने सीमित की पहचान कर ली. इसके बाद पुलिस ने सीमित के साथ काम करने वाले उसके ही दोस्त रामजीत राम (25 साल), वीरेंद्र राम (24 वर्ष) और एक 17 साल के लड़के को हिरासत में लिया.

Jashpur Murder Case
हत्या के बाद शव को गड्ढे में डालकर पेट्रोल से जलाने की कोशिश भी की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कमीशन पर टूटी दोस्ती, बने कातिल: पूछताछ में पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन मनोवैज्ञानिक पूछताछ में टूट गए और सच्चाई सामने आई. 17 अक्टूबर की शाम सभी दोस्त बांकीटोली पुलिया के पास श्मशान घाट में शराब पी रहे थे. इसी दौरान झारखंड में काम से लौटने पर मिले कमीशन के पैसों को लेकर बहस शुरू हुई. विवाद इतना बढ़ा कि वीरेंद्र राम ने लोहे की छड़ से सीमित के सिर पर वार किया, और फिर रामजीत राम ने चाकू से उसके सीने में वार कर दिया. सीमित खाखा की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने किया रिक्रिएशन: हत्या के बाद तीनों ने शव को गड्ढे में डालकर रात में पेट्रोल डालकर जला दिया, ताकि कोई पहचान न सके. पुलिस की सूझबूझ से यह अंधा कत्ल भी उजागर हो गया. पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद डमी के जरिए सीन रिक्रिएशन किया. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, लोहे की छड़ और कपड़े जब्त किए गए.

दो साथी अब भी फरार: मामले में दो आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस ने पहचान लिया है लेकिन तलाश की जा रही है. फिलहाल रामजीत राम 25 साल और वीरेंद्र राम 24 साल को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, जबकि 17 साल के नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है. सभी ग्राम सीटोंगा, थाना सिटी कोतवाली, जशपुर निवासी हैं.

