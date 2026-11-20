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जशपुर को दो रेल लाइनों की सौगात, 1970 के दशक से चली आ रही मांग पूरी होने की ओर

जशपुर को वित्त मंत्री की सौगात ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जशपुरनगर: दशकों से रेल कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहे आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने जिले से जुड़ी दो महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाया है. एक ओर झारखंड के लोहरदगा से छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ तक प्रस्तावित रेल लाइन को विशेष रेल परियोजना में शामिल कर राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है, वहीं दूसरी ओर ओडिशा के सरडेगा से छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव होते हुए अंबिकापुर तक 218 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को भी स्वीकृति मिल गई है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इसकी अधिसूचना जारी कर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है.

प्रदेश के वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने दोनों रेल परियोजनाओं को जशपुरवासियों के लिए डबल इंजन सरकार का दोहरा उपहार बताया है. उन्होंने कहा कि जिले को एक के बाद एक दो रेल परियोजनाओं की सौगात मिलना विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से जशपुर में विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं. इन परियोजनाओं से आने वाले समय में जिले की तस्वीर बदलने की संभावनाएं हैं.