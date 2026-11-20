जशपुर को दो रेल लाइनों की सौगात, 1970 के दशक से चली आ रही मांग पूरी होने की ओर
वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले- जशपुरावासियों के लिए डबल इंजन सरकार का दोहरा उपहार है. तरुण शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 12:29 PM IST
जशपुरनगर: दशकों से रेल कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहे आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने जिले से जुड़ी दो महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाया है. एक ओर झारखंड के लोहरदगा से छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ तक प्रस्तावित रेल लाइन को विशेष रेल परियोजना में शामिल कर राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है, वहीं दूसरी ओर ओडिशा के सरडेगा से छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव होते हुए अंबिकापुर तक 218 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को भी स्वीकृति मिल गई है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इसकी अधिसूचना जारी कर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है.
प्रदेश के वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने दोनों रेल परियोजनाओं को जशपुरवासियों के लिए डबल इंजन सरकार का दोहरा उपहार बताया है. उन्होंने कहा कि जिले को एक के बाद एक दो रेल परियोजनाओं की सौगात मिलना विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से जशपुर में विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं. इन परियोजनाओं से आने वाले समय में जिले की तस्वीर बदलने की संभावनाएं हैं.
दरअसल, जशपुरवासी 1970 के दशक से लोहरदगा-कोरबा रेल लाइन की मांग करते आ रहे हैं. रेल सुविधा के अभाव में जिले के लोगों को आज भी लंबी दूरी की यात्रा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे में लोहरदगा से धरमजयगढ़ रेल लाइन और सरडेगा से अंबिकापुर रेल लाइन को मिली प्राथमिकता जिले के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. सरडेगा से पत्थलगांव तक रेल लाइन पहुंचने पर इसका संपर्क लोहरदगा-धरमजयगढ़ रेल परियोजना से जोड़ने की संभावनाएं भी बनेंगी. इससे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच रेल संपर्क का एक व्यापक नेटवर्क तैयार हो सकेगा.
218 किलोमीटर में बनेंगे कई नए रेलवे स्टेशन
सरडेगा से अंबिकापुर तक प्रस्तावित रेल लाइन की कुल लंबाई 218 किलोमीटर है. सर्वेक्षण के अनुसार सरडेगा से पत्थलगांव तक 128 किलोमीटर और पत्थलगांव से अंबिकापुर तक 90 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी. ओडिशा में सरडेगा, बरपाली रोड, टांगरपाली, गोटाबंधा, बेलमुंडा और बैसकीमुड़ा स्टेशन प्रस्तावित हैं. छत्तीसगढ़ में खम्हार, बोगुडेवा, पत्थलगांव, करमीटिकरा, उलकिया, सीतापुर, कपाटबहरी, बतौली, कालीपुर, नवापारा, कतकालो, मणिपुर और अंबिकापुर में स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है. इस रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है.
लोहरदगा-धरमजयगढ़ रेल लाइन से भी बढ़ेगी कनेक्टिविटी
दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना झारखंड के लोहरदगा से छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ तक प्रस्तावित रेल लाइन है. इसे भी केंद्र सरकार विशेष रेल परियोजना में शामिल कर केंद्रीय राजपत्र में प्रकाशित कर चुकी है. सरडेगा-पत्थलगांव रेल लाइन के जुड़ने से इस परियोजना का महत्व और बढ़ जाएगा. इससे जशपुर को रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर के साथ रांची और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से रेल मार्ग के जरिए जोड़ने का रास्ता तैयार होगा.
इसके साथ ही अंबिकापुर से झारखंड के गढ़वा रोड तक प्रस्तावित रेल लाइन भी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है. इस मार्ग पर छत्तीसगढ़ में परसा, कंचनपुर, बघिमा, राजपुर, कर्रा, पस्ता, गोविंदपुर, लूरगी, झलरिया, मिगनी पहाड़, दलधोवा, चंद्रपुर, बलरामपुर, तातापानी और रामानुजगंज स्टेशन प्रस्तावित हैं. वहीं झारखंड में विश्रामपुर, रंका, अचला और गढ़वा रोड स्टेशन प्रस्तावित हैं.
व्यापार, रोजगार और आवागमन को मिलेगा फायदा
इन रेल परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से जशपुर जिले को कई स्तरों पर लाभ मिलने की उम्मीद है. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिले के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा. कृषि उपज, वन उपज और स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा. व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होने के साथ उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकेंगे. रेल कनेक्टिविटी से जिले में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और आसपास के क्षेत्रों के साथ आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी.
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