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स्मार्ट मीटर से लेकर मेडिकल कॉलेज, हवाई सर्वे और विकास परियोजनाओं तक, जशपुर में उमेश पटेल ने सरकार को कई मोर्चों पर घेरा

पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमेश पटेल ने कहा कि प्रदेश की जनता पहले से ही डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का सामना कर रही है. ऐसे समय में सरकार द्वारा बिजली दरों में वृद्धि कर लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है.उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए आम जनता पर भार डालने के बजाय उद्योगपतियों और विभिन्न सरकारी विभागों पर बकाया लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की राशि की वसूली करनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि इस बकाया राशि की जानकारी स्वयं सरकार ने विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है.

जशपुर: खरसिया विधायक और प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जशपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर निशाना साधा. स्मार्ट मीटर, बिजली दर वृद्धि, जशपुर में चल रहे हवाई सर्वे, मेडिकल कॉलेज की मान्यता, अधूरी विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया. पटेल ने कहा कि जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय सरकार केवल घोषणाओं और आर्थिक बोझ बढ़ाने में लगी हुई है.

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने स्मार्ट मीटर योजना को लेकर भी सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर से स्मार्ट मीटर के संबंध में लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं. उपभोक्ताओं का आरोप है कि मीटर लगने के बाद बिजली खपत और बिलों में असामान्य बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है.

आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां स्मार्ट मीटर योजना को वापस लिया गया. इससे यह स्पष्ट होता है कि इस व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं.उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार भी जनता की शिकायतों को देखते हुए इस योजना की समीक्षा करे.

ऊर्जा संकट और महंगाई को लेकर जताई चिंता

उमेश पटेल ने कहा कि वर्तमान में ऊर्जा संकट और मानसून की अनिश्चित स्थिति भविष्य में महंगाई बढ़ने के संकेत दे रही है. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो किसानों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैय सरकार को राहत देने वाले निर्णय लेने चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गंभीर पहल दिखाई नहीं दे रही है.

हवाई सर्वे पर विधानसभा में मांगा जाएगा जवाब

जशपुर जिले में इन दिनों चल रहे हवाई सर्वेक्षण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उमेश पटेल ने कहा कि उन्हें भी इस सर्वे की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वे कौन करा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है. उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में इस विषय को उठाकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी.

पूर्व मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा और जैव विविधता से समृद्ध जशपुर जिले में किसी भी विकास कार्य को पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए. विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी जरूरत है.

मेडिकल कॉलेज और अधूरी परियोजनाओं पर भी उठाए सवाल

पूर्व शिक्षा मंत्री ने हाल ही में जशपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता नहीं मिलने के मामले पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है.

उमेश पटेल ने जिले की अधूरी विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं वर्षों बाद भी पूरी नहीं हो सकी हैं. ऐसे में नई परियोजनाओं की घोषणाओं के साथ-साथ उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना जरूरी है.

हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लोहरदगा-धरमजयगढ़ नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि यह क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल है. लेकिन इसकी प्रगति और निर्माण कार्यों पर निरंतर निगरानी आवश्यक होगी ताकि यह परियोजना भी अन्य योजनाओं की तरह वर्षों तक अधूरी न रहे.