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शिकार के लिए बिछाए करंट तार की चपेट में आने से हुई हाथी की मौत, 6 गिरफ्तार, 5 की तलाश

जशपुर के दुलदुला के ढोढ़ीआरा नोनपानी जंगल में हाथी का शव मिला था. तार और शिकार में इस्तेमाल सामग्री बरामद. तरुण शर्मा की रिपोर्ट

ELEPHANT DEATH JASHPUR
जशपुर हाथी मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 7:46 AM IST

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जशपुरनगर: दुलदुला वन परिक्षेत्र के ढोढ़ीआरा गांव के नोनपानी जंगल में 24 सितंबर की सुबह मृत मिले नर हाथी की मौत शिकार के लिए बिछाए गए करंट तार की चपेट में आने से होने की आशंका जांच में सामने आई है. मामले में वन विभाग ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पांच अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. वन विभाग के अनुसार पूछताछ में इस घटना में करीब 11 लोगों के समूह की संलिप्तता से संबंधित जानकारी सामने आई है.

शिकार के लिए बिछाए बिजली के तार से हाथी की मौत

वन विभाग को 24 सितंबर की सुबह करीब 8.30 बजे ढोढ़ीआरा के समीप जंगल में हाथी के मृत पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही वन विभाग की मैदानी टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों को हटाकर क्षेत्र को सुरक्षित किया गया और साक्ष्यों को संरक्षित करते हुए जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान और पुलिस विभाग के डॉग स्क्वायड की मदद से घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया.

जशपुर वन विभाग ने हाथी की मौत के मामले में कार्रवाई की (ETV Bharat Chhattisgarh)

जंगल में करंट वायर के मिले साक्ष्य

जांच के दौरान जंगल और खेतों की सीमा के पास करीब डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र में विद्युत तार बिछाए जाने के निशान मिले. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि हाथी के मृत मिलने के बाद घटनास्थल से करंट प्रवाहित तार हटा दिया गया था. वन विभाग को आशंका हुई कि जंगल में आने वाले जंगली सूअर अथवा अन्य वन्यजीवों के शिकार के उद्देश्य से अवैध रूप से तार बिछाकर उसमें करंट प्रवाहित किया गया था और इसी की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में करंट लगने से हाथी की मौत का खुलासा हुआ है. मामले में शामिल 11 लोगों में से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पांच अन्य की तलाश की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी- शशि कुमार, डीएफओ, जशपुर

18 घंटे के भीतर शुरू हुई गिरफ्तारी और न्यायिक कार्रवाई

वन विभाग के अनुसार घटना की सूचना मिलने के करीब 18 घंटे के भीतर मामले में संलिप्त संदिग्ध आरोपितों की पतासाजी करते हुए गिरफ्तारी और न्यायिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. अब तक छह आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

समीर टोप्पो, धुरीअंबा निवासी

अगसतुस एक्का, कोहड़ाफारी निवासी

रूपेश एक्का, धुरीअंबा निवासी

दिनेश राम, ढोढ़ीआरा निवासी

सलिंद्र राम, कोहड़ाफारी निवासी

तरसियुस राम, कोहड़ाफारी निवासी

पांच अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है.

तीन घरों की तलाशी, तार और शिकार सामग्री बरामद

जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से अलग-अलग पूछताछ की गई. प्राप्त जानकारी के आधार पर वन विभाग की टीम ने ढोढ़ीआरा गांव में तीन मकानों की विधिवत तलाशी ली. तलाशी के दौरान विद्युत करंट लगाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तार और अन्य सामग्री बरामद हुई. एक मकान से मोर के पंख और वन्यजीवों के शिकार में इस्तेमाल किया जाने वाला फंदा भी बरामद किया गया.

पूछताछ के दौरान पोनहारी गांव के रहने वाले सलिंदर और रूपेश से मिली जानकारी और उसकी निशानदेही पर जंगल के भीतर करीब एक किलोमीटर दूर नाले के पास छिपाकर रखा गया विद्युत तार भी बरामद किया गया. वन विभाग ने बरामद सामग्री को जब्त कर सीलबंद किया है. तार बिछाए जाने के मार्ग, घटनास्थल और बरामदगी की प्रक्रिया की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई गई है, ताकि जांच में उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत दस्तावेजीकरण किया जा सके.

वन विभाग के अनुसार पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि करीब 11 लोगों का समूह जंगल में वन्यजीवों के शिकार के लिए करंट प्रवाहित तार बिछाने में शामिल था. घटना के बाद आरोपितों ने कथित रूप से घटनास्थल से तार हटाकर कुछ सामग्री एक घर में और कुछ को जंगल में छिपा दिया था. जांच में सामने आए तथ्यों और बरामद साक्ष्यों के आधार पर वन विभाग ने आरोपितों की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की.

गिरफ्तार आरोपियों को 25 सितंबर की शाम कोर्ट में पेश किया गया. मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. जांच अभी जारी है और साक्ष्यों के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.

सरगुजा से आए पशु चिकित्सक ने किया पोस्टमार्टम

मृत नर हाथी का निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराया गया. सरगुजा से आए पशु चिकित्सक डॉ. अजीत पांडेय और स्थानीय पशु चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक नमूने सुरक्षित किए गए हैं. हाथी की मौत के वास्तविक कारण की अंतिम पुष्टि फोरेंसिक जांच और संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वन्यजीव और छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार मृत हाथी का अंतिम संस्कार किया गया.

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