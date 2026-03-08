13 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से दुष्कर्म, 55 साल का पड़ोसी गिरफ्तार
जशपुर जिले में बच्ची से दुष्कर्म मामले में 55 साल के पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां 55 वर्षीय एक व्यक्ति पर अपने ही पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
घर पर अकेली थी पीड़िता
पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपनी बड़ी मां के साथ रहती है. 7 मार्च को उसकी बड़ी मां मजदूरी के लिए घर से बाहर गई हुई थीं और उस समय बालिका घर पर अकेली थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने मौके का फायदा उठाया.
बहला-फुसलाकर गौशाला ले गया
बताया जा रहा है कि आरोपी को पीड़िता रिश्ते में ‘नाना’ कहकर बुलाती थी. आरोपी ने भरोसे का फायदा उठाते हुए उसे बहला-फुसलाकर अपने घर के पास स्थित गौशाला में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया.
शाम को सामने आई घटना
शाम को जब पीड़िता की बड़ी माँ काम से वापस लौटीं, तब बालिका ने पूरी घटना उन्हें बताई. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन दुलदुला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.
इन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64(1), 65(1) और POCSO एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति
मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जशपुर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.