ETV Bharat / state

13 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से दुष्कर्म, 55 साल का पड़ोसी गिरफ्तार

जशपुर जिले में बच्ची से दुष्कर्म मामले में 55 साल के पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

jashpur pocso case
13 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से दुष्कर्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां 55 वर्षीय एक व्यक्ति पर अपने ही पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

घर पर अकेली थी पीड़िता

पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपनी बड़ी मां के साथ रहती है. 7 मार्च को उसकी बड़ी मां मजदूरी के लिए घर से बाहर गई हुई थीं और उस समय बालिका घर पर अकेली थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने मौके का फायदा उठाया.

jashpur pocso case
13 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से दुष्कर्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बहला-फुसलाकर गौशाला ले गया

बताया जा रहा है कि आरोपी को पीड़िता रिश्ते में ‘नाना’ कहकर बुलाती थी. आरोपी ने भरोसे का फायदा उठाते हुए उसे बहला-फुसलाकर अपने घर के पास स्थित गौशाला में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया.

शाम को सामने आई घटना

शाम को जब पीड़िता की बड़ी माँ काम से वापस लौटीं, तब बालिका ने पूरी घटना उन्हें बताई. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन दुलदुला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64(1), 65(1) और POCSO एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति

मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जशपुर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

कोंडागांव में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, रंग लगाने के बहाने घर में घुसे आरोपी
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, डैम घुमाने के बहाने ले जाकर किया कृत्य, गांव के 2 लोगों ने वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

MINOR GIRL ASSAULT
JASHPUR DULDULA
बच्ची से दुष्कर्म
जशपुर दुष्कर्म केस
JASHPUR POCSO CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.