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नशे में धुत युवक ने तेज रफ्तार कार से लोगों को कुचला, 4 गंभीर घायल, 9 वाहन क्षतिग्रस्त

जशपुर कार का कहर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जशपुर: नशे की हालत में तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने का खतरनाक परिणाम पालीडीह में देखने को मिला. जिंदल बजाज मोटरसाइकिल शोरूम के सामने बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दो चारपहिया वाहन और सात मोटरसाइकिल समेत कुल नौ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हादसे की भयावहता देखी जा सकती है. वहीं, पत्थलगांव पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

घटना 16 नवंबर की शाम करीब 5 बजे की है. बटुराबहार निवासी बोधलाल नायक अपने भतीजे खेमचंद नायक और साथी सीताराम नायक व संदीप चौहान के साथ मोटरसाइकिल खरीदने पालीडीह स्थित बजाज शोरूम पहुंचे थे. सभी ने अपनी कार और मोटरसाइकिल शोरूम के सामने सड़क किनारे खड़ी की थी और मोटरसाइकिल देखने के लिए अंदर चले गए. इसी दौरान उनका दोस्त विके बंजारा भी अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा था.