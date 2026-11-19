नशे में धुत युवक ने तेज रफ्तार कार से लोगों को कुचला, 4 गंभीर घायल, 9 वाहन क्षतिग्रस्त
जशपुर में रेज रफ्तार के कहर का CCTV फुटेज सामने आया है. पत्थलगांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. तरुण शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 9:06 AM IST
जशपुर: नशे की हालत में तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने का खतरनाक परिणाम पालीडीह में देखने को मिला. जिंदल बजाज मोटरसाइकिल शोरूम के सामने बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दो चारपहिया वाहन और सात मोटरसाइकिल समेत कुल नौ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हादसे की भयावहता देखी जा सकती है. वहीं, पत्थलगांव पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
घटना 16 नवंबर की शाम करीब 5 बजे की है. बटुराबहार निवासी बोधलाल नायक अपने भतीजे खेमचंद नायक और साथी सीताराम नायक व संदीप चौहान के साथ मोटरसाइकिल खरीदने पालीडीह स्थित बजाज शोरूम पहुंचे थे. सभी ने अपनी कार और मोटरसाइकिल शोरूम के सामने सड़क किनारे खड़ी की थी और मोटरसाइकिल देखने के लिए अंदर चले गए. इसी दौरान उनका दोस्त विके बंजारा भी अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा था.
शाम को जब सभी लोग शोरूम से बाहर निकले, तभी पाकरगांव की ओर से आ रही कार क्रमांक CG13AN1090 का चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए गलत दिशा में पहुंच गया. कार ने सड़क किनारे खड़ी स्विफ्ट डिजायर और आल्टो कार सहित कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी. इस दौरान वहां मौजूद लोग भी कार की चपेट में आ गए. हादसे में खेमचंद नायक, सीताराम नायक, संदीप चौहान और विके बंजारा गंभीर रूप से घायल हो गए.
सीसीटीवी फुटेज में दिखी हादसे की भयावहता, कार छोड़कर भाग रहा था चालक
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार के शोरूम के सामने पहुंचने और वहां खड़े वाहनों को टक्कर मारने का घटनाक्रम देखा जा सकता है. हादसे के बाद आरोपी चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार सड़क के डिवाइडर के गड्ढे में फंस गई. इसके बाद वह कार से उतरकर भागने लगा. इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.
|नशे की हालत में तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में चार लोग घायल हुए हैं और नौ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं-राकेश कुमार पाटनवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान घनश्याम यादव (21 वर्ष), निवासी पालीडीह धनियापारा, थाना पत्थलगांव के रूप में हुई है. घटना के समय वह नशे की हालत में था. दुर्घटना में स्विफ्ट डिजायर कार और आल्टो कार के अलावा सात मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुईं.
पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी को भेजा जेल
मामले में बोधलाल नायक की रिपोर्ट पर पत्थलगांव पुलिस ने अपराध क्रमांक 276/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 एवं 324(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की. पूछताछ में आरोपी घनश्याम यादव ने घटना करना स्वीकार किया. इसके बाद पुलिस ने दुर्घटना में प्रयुक्त आर्टिगा कार को जब्त कर लिया. पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
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