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जिला पंचायत की बैठक में "मेरी शादी कब होगी" पर चर्चा, लेकिन क्षेत्र की समस्याएं कोई नहीं सुनता, बैठक से बाहर निकली डीडीसी

जिला पंचायत सदस्य आशिका कुजूर ने बताया कि बैठक में उन्होंने अपने क्षेत्र की दो समस्याओं के बारे में बताया. जिनमें से एक जोराजाम से कलियालुंगा जाने वाले खराब रास्ते की शिकायत थी. दूसरी समस्या आंगनबाड़ी स्कूल और छात्रावास के बारे में थी, जिनकी स्थिति बारिश में खराब हो जाती है. उन्होंने कहा "5 मिनट के समय में सिर्फ ढाई मिनट ही बोल पाई थी, इसके बाद बहस शुरू हो गई.जब सभी सदस्यों को बोलने दिया जाता है तो विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया जाता. मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना भी कर रही हूं इसके बाद भी समस्याओं के बारे में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है."

जशपुरनगर: जिला पंचायत जशपुर के सभागार में गुरुवार को 16वें वित्त आयोग से मिले करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की राशि के उपयोग को लेकर बैठक चल रही थी. बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, डीडीसी और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए. इसी दौरान कांग्रेस समर्थित डीडीसी आशिका कुजूर बैठक से बाहर निकल गईं और जिला पंचायत के प्रवेश द्वार के पास बैठ गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को बैठक में गंभीरता से नहीं सुना गया.

जशपुर जिला पंचायत सदस्य का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला पंचायत की बैठक में मेरी शादी पर चर्चा होती है, हंसी मजाक होता है लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को सुनने किसी के पास समय नहीं होता. जिला पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधि के रूप में भी मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं बोल पा रही हूं- आशिका कुजूर, DDC

अध्यक्ष बोले- आरोप निराधार, दो अन्य कांग्रेस समर्थित डीडीसी अंत तक रहीं

डीडीसी के आरोपों पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय ने कहा कि उनकी उपेक्षा किए जाने की बात सही नहीं है. सभी सदस्यों की समस्याओं को बारी बारी से सुना गया. जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस समर्थित श्वेता भगत, मोनिका टोप्पो को सुना गया और उनकी बातों को नोट भी किया गया. सभी ने अपना पक्ष रखा, इसी दौरान आशिका कुजूर ने भी अपनी बात रखी, उनकी बात भी सुनी गई. डायरी में नोट किया गया. पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क होता रहता है.

सालिक साय जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरोपों से किया इंकार (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुछ सदस्यों ने बात रखा कि वो अपना पर्सनल समय लेकर बोल रही है तो हमारा भी समय लेकर हमारी समस्याएं सुनी जाए. उनमें आपसी मतमुटाव है, ये नहीं कह सकते कि भेदभाव हो रहा है- सालिक साय, जिला,पंचायत अध्यक्ष, जशपुर

सालिक साय ने यह भी कहा कि बैठक की तारीख 10 सितंबर निर्धारित किए जाने का सुझाव आशिका कुजूर की ओर से ही दिया गया था. उन्होंने कहा कि बैठक में पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के दौरान हल्की नोकझोंक होना सामान्य बात है. उन्होंने आशिका कुजूर की ओर से लगाए गए उपेक्षा के आरोपों को निराधार बताया.

अध्यक्ष ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की राशि सभी डीडीसी क्षेत्रों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराई जाएगी. राशि का उपयोग क्षेत्र की जरूरत और निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पारदर्शी तरीके से करने की योजना है.