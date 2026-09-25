ETV Bharat / state

7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास, FIR के 40 दिन में आया फैसला

पिता की शिकायत पर कांसाबेल थाना में अपराध क्रमांक 151/2026 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 65(2) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया. जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, नजरी नक्शा तैयार करने, पीड़िता और अन्य साक्षियों के बयान दर्ज करने के साथ पीड़िता और आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया. आवश्यक वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाए गए.

काफी देर तक बच्ची के वापस नहीं आने पर परिजन उसकी तलाश करने लगे. इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने आरोपी के घर की खिड़की से अंदर देखने की बात बताते हुए बच्ची को वापस लाया. इसके बाद 10 अगस्त को बच्ची की मां ने उससे पूछताछ की, जिसमें बच्ची ने आरोपी द्वारा उसके साथ गलत कृत्य किए जाने की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी.

यह मामला कांसाबेल थाना क्षेत्र का है. पीड़िता के पिता ने 13 अगस्त 2026 को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार 9 अगस्त की शाम करीब छह बजे सात वर्षीय बच्ची गांव के एक व्यक्ति के घर में टीवी देखते हुए खाना खा रही थी. इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और बच्ची को रोटी खाने के बहाने अपने साथ घर ले गया. वहां उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया.

जशपुरनगर : कांसाबेल थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी जशपुर जनार्दन खरे की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए यह सजा सुनाई. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के महज 40 दिन और अभियोग पत्र पेश किए जाने के 23 दिन के भीतर न्यायालय का फैसला आया.

जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 96, 65(2), 127(2) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत 2 सितंबर 2026 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया.

13 गवाहों के बयान, प्रभावी पैरवी से दोषसिद्ध

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी जशपुर जनार्दन खरे की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अनुपम कुमार तिर्की ने पैरवी की. सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया गया और मामले से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए.

विवेचक एवं कांसाबेल थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार की जांच और अभियोजन की पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर दिया. न्यायालय ने 24 सितंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 65(2) बीएनएस में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 127(2) बीएनएस में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सभी कारावास की सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है.

सात वर्षीय बालिका के साथ बुजुर्ग के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना को लेकर 13 अगस्त 2026 को पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 2 सितंबर को चालान पेश किया गया था. माननीय न्यायालय ने 40 दिन के अंदर सजा सुनाई गई- राकेश कुमार पाटनावर, ASP, जशपुर

पुलिस ने बताया कि कांसाबेल थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ताम्रकार ने इससे पहले भी एक गंभीर पॉक्सो मामले में प्रभावी विवेचना की थी.उस प्रकरण में 13 वर्षीय बालिका के साथ करीब तीन वर्षों तक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि गंभीर और संवेदनशील अपराधों में जशपुर पुलिस त्वरित और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के साथ प्रभावी अभियोजन पर जोर दे रही है. पॉक्सो के इस मामले में भी पुलिस की विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को न्यायालय से 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मिली है. गंभीर अपराधों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.