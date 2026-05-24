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जशपुर में मंत्री ओपी चौधरी ने विकास कार्यों पर की समीक्षा बैठक, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

जशपुर में मंत्री ओपी चौधरी ने विकास कार्यों पर की समीक्षा बैठक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ओपी चौधरी ने कहा कि जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण हो चुका है, उनके शिलापट्ट गांवों में अनिवार्य रूप से लगाए जाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी विभाग का शिलापट्ट कहीं पड़ा मिला या नहीं लगाया गया तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जशपुर: ओपी चौधरी ने रविवार को जशपुरनगर में जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, ऐसे में विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. सभी योजनाएं तय समय में और गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

बैठक में महिलाओं और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जिनका उपयोग वे बचत और बच्चों के भविष्य के लिए कर सकती हैं. इसके अलावा महतारी शक्ति ऋण योजना के जरिए महिलाओं को कम ब्याज पर 25 हजार रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें.

सुशासन तिहार चल रहा है, अच्छा काम करें इसी मार्गदर्शन के लिए बैठक ली गई और निर्देश दिया गया कि तेजी औऱ गुणवत्ता के साथ काम करें- ओपी चौधरी, मंत्री

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों और आवास योजनाओं पर फोकस

उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए. कृषि विभाग को किसानों के लिए खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और किसानों को मछली पालन, केला व लीची की खेती के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया.

शिलापट्ट नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू

कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेजी से काम हो रहा है. उन्होंने मेडिकल कॉलेज, शासकीय नर्सिंग कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, क्रिटिकल केयर सेंटर और CSR मद से बनने वाले अस्पतालों की प्रगति की जानकारी दी. वहीं सन्ना विकासखंड के ग्राम पंडरापाठ में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बच्चों के लिए तीरंदाजी केंद्र का निर्माण शुरू हो गया है. इसके अलावा कुनकुरी सलियाटोली में एडवेंचर स्पोर्ट्स मयाली परियोजना और जशपुर-कुनकुरी में नालंदा परिसर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुके हैं.

ओपी चौधरी ने कहा- मुख्यमंत्री के गृह जिले में विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शहर में बढ़ेंगे सीसीटीवी कैमरे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि इससे अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को मजबूत करने में मदद मिलेगी. साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट जागरूकता अभियान के तहत दो हजार से ज्यादा लोगों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रचारित किए जा रहे हैं.

कई विभागों के कामों की समीक्षा

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी विकास कार्यों को लेकर सुझाव दिए. समीक्षा बैठक में सुशासन तिहार, मनरेगा, आवास योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, खेल एवं युवा कल्याण समेत कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई.

जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय पर जोर

बैठक में रायमुनि भगत, गोमती साय, सालिक साय, अरविन्द भगत, शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, रोहित व्यास, डॉ. लाल उमेद सिंह, अभिषेक कुमार, शशि कुमार और प्रदीप कुमार साहू सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछले दस वर्षों की तुलना में जिले में रिकॉर्ड संख्या में विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं. उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए.