फोटो खींचते समय 4 दोस्तों पर गिरी आकाशीय बिजली, मोबाइल पकड़े युवक की मौत, जशपुर के पिकनिक स्पॉट देशदेखा में हादसा
जशपुर के देशदेखा पर्यटन स्थल में वज्रपात का कहर: फोटो खींचते समय युवक की मौत, तीन साथी झुलसे, पुलिस ने जारी की सतर्कता की अपील
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 20, 2026 at 9:05 PM IST
जशपुरनगर: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल देशदेखा में रविवार को पिकनिक मनाने पहुंचे 4 दोस्तों पर आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी. फोटो खींचने के दौरान अचानक बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 3 साथी झुलसकर घायल हो गए. घायलों का उपचार राजा देवशरण जिला चिकित्सालय में जारी है.
फोटो लेने के दौरान हादसा
जानकारी के अनुसार कुनकुरी क्षेत्र के कंडोरा निवासी आशीष मणि प्रजापति (24 साल), केराड़ी निवासी दानिश खान (24 साल), कुनकुरी निवासी असीम केरकेट्टा (30 साल) और भुरसा निवासी गौरव खलखो (25 साल) कार से पिकनिक मनाने देशदेखा पहुंचे थे. चारों दोस्तों ने पर्यटन स्थल का भ्रमण करने के बाद खुले स्थान पर भोजन बनाने की तैयारी शुरू की. घटना में घायल दानिश खान ने बताया कि भोजन करने से पहले सभी दोस्त फोटो खिंचवा रहे थे. तभी बिजली गिरी.
जिसके हाथ में मोबाइल थी उसकी मौत
घायल युवक ने बताया कि गौरव खलखो अपने मोबाइल से तस्वीरें ले रहा था. तभी अचानक तेज गर्जना, बिजली की चमक और हल्की बारिश के बीच आकाशीय बिजली सीधे गौरव पर गिर गई. वज्रपात इतना तेज था कि वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया, जबकि तीन साथी भी झुलस गए.
डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
साथियों ने तत्काल गौरव को निजी वाहन से जिला अस्पताल जशपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर थाना जशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है. प्रारंभिक जांच में मौत का कारण आकाशीय बिजली की चपेट में आना पाया गया है.
मौसम बिगड़ने पर रहें सावधान
देशदेखा ऊंची पहाड़ी पर स्थित जशपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां बरसात के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. रविवार होने के कारण यहां भीड़ भी अधिक थी. हालांकि दोपहर बाद मौसम बिगड़ने पर अधिकांश पर्यटक लौट गए थे, लेकिन चारों युवक पहाड़ी से नीचे समतल स्थान पर भोजन बनाने और फोटो खींचने में लगे रहे. इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया.
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने की अपील
घटना के बाद SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने जिलेवासियों से वर्षा ऋतु में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जशपुर वनांचल एवं पहाड़ी जिला होने के कारण यहां वज्रपात की घटनाएं अधिक होती हैं. मौसम खराब होने, बादलों की तेज गर्जना, बिजली चमकने और बारिश के दौरान खुले मैदान, खेत, पहाड़ी, जंगल और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन का उपयोग न करें और सुरक्षित भवन या पक्के आश्रय स्थल में चले जाएं.
नागरिकों से अपील है कि बिजली के खंभों, हाईटेंशन तारों, मोबाइल टावरों, नदियों, तालाबों एवं जलाशयों से भी दूर रहें- डॉ. लाल उमेद सिंह, SSP
मौसम विभाग की चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने कहा गया है.