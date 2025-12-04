ETV Bharat / state

जशपुर क्राइम न्यूज: 5 लाख का अवैध कच्चा तंबाकू जब्त, गोवा से पकड़ाया नाबालिग से गलत काम करने वाला आरोपी

पकड़ा गया तंबाकू गुजरात से सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था.

जशपुर क्राइम न्यूज
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read
जशपुर: नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिले में 'ऑपरेशन आघात' चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में पुलिस ने लोदाम क्षेत्र में गुजरात से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी ले जाए जा रहे 271 बोरी अवैध कच्चे तम्बाकू को पकड़ा. पकड़े गए तंबाकू की कीमत 5 लाख से ज्यादा है. वहीं महिलाओं और नाबालिक बच्चों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत, जशपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. थाना बागबहार क्षेत्र में नाबालिक बालिका से गलत काम किए जाने के गंभीर मामले में महीनों से फरार चल रहा आरोपी, गोवा से गिरफ्तार किया गया.


मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

गुरुवार, 4 दिसंबर को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक में भारी मात्रा में अवैध कच्चा तम्बाकू का परिवहन किया जा रहा है. सूचना मिलते ही थाना लोदाम के निरीक्षक हर्षवर्धन चौरासे और उनकी टीम ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए लोदाम थाना के पास उक्त संदिग्ध ट्रक को रोक लिया. ट्रक के चालक, अवधेश सिंह से पूछताछ की गई और ट्रक की बारीकी से तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान ट्रक से कुल 271 बोरी अवैध कच्चा तम्बाकू बरामद हुआ.

नहीं मिले वैध दस्तावेज

चालक द्वारा पेश की गई टैक्स इनवॉइस रसीद में बिल्टी नंबर और वाहन के नंबर में अंतर पाया गया, जिससे अवैध परिवहन की आशंका पुष्ट हुई. चालक ने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि यह तम्बाकू गुजरात राज्य से ले जाया जा रहा था, जिसका गंतव्य सिलीगुड़ी था. यह कार्रवाई पुलिस की पिछले कुछ दिनों की तीसरी बड़ी सफलता है. इससे पहले, 29 नवंबर 2025 को भी पुलिस ने लोदाम के पास ही दो अलग-अलग ट्रकों से 200 बोरी अवैध तम्बाकू जब्त किया था, जिसकी कीमत 4,18,320 थी.


नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

SSP शशि मोहन सिंह ने कहा, जशपुर पुलिस ज़िले में नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है. ऑपरेशन आघात के तहत अवैध गुटखा, तम्बाकू एवं नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त गिरोहों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही. हमारी प्राथमिकता लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और तस्करी की श्रृंखला को पूरी तरह तोड़ना है

गोवा से पकड़ा गया आरोप

6 अक्टूबर 2025 को थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत एक 17 वर्षीय लड़की के पिता ने थाना बागबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया है. लड़की जब प्रेग्नेंट हुई तो इस बात की जानकारी परिजनों को लगी. घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया है. आरोपी गोवा में छिपकर रहा रहा था और वेटर का काम कर रहा था. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

