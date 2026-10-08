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जशपुर क्राइम न्यूज: नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी अरेस्ट, शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण

जशपुर क्राइम न्यूज ( ETV Bharat )

जशपुर: छात्रा को अश्लील इशारे करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए युवक पर आरोप है कि उसने नाबालिग को जबरन अपनी गाड़ी में में भी बैठाने की कोशिश की. पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को भी जब्त कर लिया है. पत्थलगांव पुलिस ने एक दूसरी वारदात भी थाने में दर्ज की है. दर्ज शिकायत के अनुसार शादी का झांसा देकर युवती के साथ गलत काम किया गया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

छात्रा से छेड़छाड़ पुलिस ने बताया कि नाबालिग छात्रा को अक्सर कार ड्राइवर परेशान किया करता था. वारदात वाले दिन भी वो लड़की को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था. जिसपर लड़की ने शोर मचाकर लोगों को बुला लिया. पकड़े जाने के डर से आरोपी मौके से भाग निकला. पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी के डर और धमकी की वजह से वह परिवार वालों को इस संबंध में कभी नहीं बताती थी. पुलिस ने अब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है.