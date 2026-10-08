जशपुर क्राइम न्यूज: नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी अरेस्ट, शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण
पुलिस ने दोनों ही घटनाओं में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है. तरुण शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 7:47 PM IST
जशपुर: छात्रा को अश्लील इशारे करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए युवक पर आरोप है कि उसने नाबालिग को जबरन अपनी गाड़ी में में भी बैठाने की कोशिश की. पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को भी जब्त कर लिया है. पत्थलगांव पुलिस ने एक दूसरी वारदात भी थाने में दर्ज की है. दर्ज शिकायत के अनुसार शादी का झांसा देकर युवती के साथ गलत काम किया गया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया है.
छात्रा से छेड़छाड़
पुलिस ने बताया कि नाबालिग छात्रा को अक्सर कार ड्राइवर परेशान किया करता था. वारदात वाले दिन भी वो लड़की को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था. जिसपर लड़की ने शोर मचाकर लोगों को बुला लिया. पकड़े जाने के डर से आरोपी मौके से भाग निकला. पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी के डर और धमकी की वजह से वह परिवार वालों को इस संबंध में कभी नहीं बताती थी. पुलिस ने अब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है.
नाबालिग से छेड़छाड़ की शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विवेचना शुरू की.आरोपी घटना के बाद फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और मामले में आगे की विवेचना जारी है: डॉ. ध्रुवेश कुमार जायसवाल, एसडीओपी पत्थलगांव
शादी का झांसा देकर गलत काम
युवक ने शादी का झांसा देकर 19 वर्षीय युवती के साथ गलत काम किया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है. मामले की जांच के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का कथन दर्ज किया. पुलिस ने पीड़िता और साक्षियों के बयान लिए तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया. परिजनों की सहमति से पीड़िता का महिला चिकित्सक से चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया है. विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी रितेश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
युवती की शिकायत पर तत्काल अपराध दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है: डॉ. ध्रुवेश कुमार जायसवाल, एसडीओपी पत्थलगांव
इन बातों का रखें ध्यान
- आरोपी की धमकी से डरें नहीं बल्कि शिकायत दर्ज कराएं. आपके डरने से अपराधी का हौसला बढ़ता है.
- महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल कर शिकायत करें.
- राष्ट्रीय महिला आयोग को भी शिकायत जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं.
- खतरा होने पर तत्काल परिवार वालों को सूचित करें.
- खतरा होने पर पुलिस या सुरक्षित स्थान पर या फिर भरोसेमंद रिश्तेदार के पास जाएं.
- अपने साथ हुए मारपीट की मेडिकल रिपोर्ट बनवाएं और पुलिस को सबूत के तौर पर दें.