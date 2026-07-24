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जशपुर कोर्ट का फैसला: मूक-बधिर बच्ची से दरिंदगी मामले में 20 साल की सजा, शादी का झांसा देने वाले को 7 साल की जेल

जशपुर: जिले में महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े दो गंभीर अपराधों में अदालत ने फैसला सुनाया है. पॉक्सो और विशेष अदालत (एससी/एसटी) ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई पूरी की. इसमें एक आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और दूसरे को 7 वर्ष की सजा दी है. दोनों ही मामलों में पुलिस की मजबूत विवेचना और अभियोजन पक्ष की असरदार दलीलों को फैसले का मुख्य आधार माना गया.

पहला मामला फरसाबहार थाना क्षेत्र का है. 14 सितंबर 2024 को गांव के ही 62 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की मूक-बधिर बालिका को हवस का शिकार बनाया. बुजुर्ग उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद जब बच्ची घर पहुंची तो परिजनों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा. सांकेतिक भाषा के जरिए जब उससे पूछताछ की गई, तब इस घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ.

अब 20 साल की हुई सजा

परिजनों की शिकायत पर फरसाबहार पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्परता से जांच शुरू की. पुलिस ने चिकित्सीय और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर समय-सीमा के भीतर अदालत में चालान पेश किया. विशेष न्यायालय (पॉक्सो) कुनकुरी के न्यायाधीश भानूप्रताप सिंह त्यागी ने मामले की सुनवाई करते हुए बुजुर्ग को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(ट) और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया. अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता को शासन की योजना के तहत मुआवजा देने के आदेश भी दिए.

दूसरा मामला: शादीशुदा होने की बात छिपाकर शोषण

दूसरा मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है. मध्य प्रदेश के सतना निवासी 44 साल के आरोपी ने 2024 में साथ काम करने वाली एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया. आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया और शादी का झूठा वादा कर पीड़िता का शारीरिक शोषण किया. इस दौरान पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिसे आरोपी अपना नाम देने का भरोसा दिलाता रहा.

अब 7 साल की सजा

बाद में जब पीड़िता को पता चला कि मनोज पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, तो उसने शादी का दबाव बनाया. इस पर आरोपी ने साफ इंकार कर दिया. पीड़िता की शिकायत पर कुनकुरी पुलिस ने BNS की धारा 69 और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. विशेष न्यायालय (एससी/एसटी) जशपुर के न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया. अदालत ने उसे 7 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.