नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
जनवरी 2023 के मामले में कोर्ट ने ये कड़ा फैसला सुनाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 10:21 AM IST
जशपुर: जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश जनार्दन खरे ने आरोपी सुखदेव राम को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया. मामले में प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते आरोपी को दोषसिद्ध कराया गया.
प्रकरण के अनुसार, 19 जनवरी 2023 को 14 वर्षीय पीड़िता के पिता ने थाना सन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री 18 जनवरी की सुबह घर से नहाने जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने गांव सहित आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसी दौरान घर में रहकर बैल-बकरी चराने वाला युवक सुखदेव राम भी गांव से गायब मिला, जिससे उसके ऊपर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का संदेह हुआ.
शिकायत के आधार पर थाना सन्ना में अपराध दर्ज कर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद किया. उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए तथा गवाहों के बयान दर्ज किए गए. जांच में आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ अपराध करना प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जांच पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366क, 376(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों को कोर्ट ने विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायालय ने धारा 363 और 366क के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड, जबकि धारा 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. फैसले के बाद आरोपी को जिला जेल जशपुर भेज दिया गया.
मामले में आरोपी को कठोर सजा दिलाने में तत्कालीन थाना प्रभारी सन्ना निरीक्षक एल. आर. राठिया की प्रभावी एवं निष्पक्ष विवेचना की महत्वपूर्ण भूमिका रही. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुपम कुमार तिर्की ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए सशक्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी दोषसिद्ध हुआ. जशपुर पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के माध्यम से दोषियों को कठोर दंड दिलाने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है.
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि "महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में जशपुर पुलिस पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है. हर प्रकरण में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन तथा प्रभावी न्यायालयीन पैरवी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि अपराधियों को कानून के अनुसार कठोर से कठोर सजा मिल सके. इस मामले में विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दिलाई गई है.