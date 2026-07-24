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निरीक्षण से पहले सीएमओ की गैरहाजिरी पर कलेक्टर सख्त, जशपुर में नगर पालिका कार्यालय का चेंबर कराया सील

योगेश्वर उपाध्याय के चेंबर कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर सील का नोटिस चस्पा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर: जिला प्रशासन की टीम ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) योगेश्वर उपाध्याय के चेंबर को सील कर दिया है. तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर सील का नोटिस चस्पा किया गया. अचानक हुई इस कार्रवाई से नगर पालिका कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि, कुछ ही देर बाद प्रशासन ने औपचारिक कार्रवाई पूरी करते हुए सील हटाकर कार्यालय को दोबारा खोल दिया.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कलेक्टर रोहित व्यास के साथ नगर में चल रहे कई विकास कार्यों का निरीक्षण प्रस्तावित था. निरीक्षण का कार्यक्रम करीब एक हफ्ते पहले तय कर लिया गया था. तय समय पर जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय मौजूद नहीं थे. इसे लेकर नगर पालिका अध्यक्ष अरविन्द भगत ने कलेक्टर के समक्ष नाराजगी जताई और कहा कि शहर में करोड़ों रुपये की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं, इसके बावजूद सीएमओ इन कार्यों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं.

जशपुर में नगर पालिका कार्यालय का चेंबर कराया सील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने मांगा स्पष्टीकरण

अध्यक्ष की शिकायत पर कलेक्टर रोहित व्यास ने तत्काल सीएमओ योगेश्वर उपाध्याय को मोबाइल पर संपर्क कर अनुपस्थिति का कारण पूछा. इस पर सीएमओ ने बताया कि वे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका से संबंधित न्यायालयीन कार्य के लिए पिछले दो दिनों से बिलासपुर में थे और शुक्रवार को अंबिकापुर स्थित संयुक्त संचालक कार्यालय में आयोजित विभागीय बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं.

न्यायालयीन कार्य के सिलसिले में बिलासपुर गया हुआ था. इसके बाद शुक्रवार को संयुक्त संचालक कार्यालय, अंबिकापुर में आयोजित विभागीय बैठक में शामिल हूं. आज शाम तक जशपुर वापस लौटूंगा.- योगेश्वर उपाध्याय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जशपुर

निरीक्षण से पहले सीएमओ की गैरहाजिरी पर कलेक्टर सख्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए कलेक्टर

बताया जाता है कि सीएमओ के इस स्पष्टीकरण से कलेक्टर संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने तत्काल सीएमओ कार्यालय को सील करने के निर्देश दिए. निर्देश मिलते ही तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम नगर पालिका पहुंची तथा सीएमओ के चेंबर को सील कर दिया. कुछ मिनट बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सील हटाकर कार्यालय को फिर खोल दिया गया.

शहर के विकास कार्यों के निरीक्षण का कार्यक्रम करीब एक सप्ताह पहले तय हो चुका था. इसके बावजूद सीएमओ निरीक्षण में शामिल नहीं हुए. इसकी जानकारी मैंने कलेक्टर को दी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की. उम्मीद है कि अब शहर के विकास कार्यों में और तेजी आएगी.- अरविन्द भगत, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद जशपुर

नगर पालिका अध्यक्ष अरविन्द भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर शहर के विकास के लिए पिछले ढाई वर्षों में करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इन सभी निर्माण कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराना नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है. कलेक्टर की सख्ती के बाद अब विकास कार्यों में तेजी आएगी और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक गंभीर होंगे.