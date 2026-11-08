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दीपावली के दिन जशपुर में ट्रक और यात्री बस की भीषण टक्कर, केबिन में फंसा ड्राइवर, निकालने के दौरान मौत

जशपुर में नेशनल हाईवे-43 पर भीषण हादसा, केबिन में बुरी तरह फंसे ट्रक चालक को कटर से काटकर निकाला गया लेकिन नहीं बची जान

Jashpur bus and truck collision
दीपावली के दिन जशपुर में ट्रक और यात्री बस की भीषण टक्कर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2026 at 2:41 PM IST

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जशपुर: राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर दीपावली के दिन रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सलियाटोली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास यात्री बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंसने से ड्राइवर की मौत हो गई. मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है.

जशपुर में नेशनल हाईवे-43 पर भीषण हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त

जानकारी के अनुसार, घटना रविवार सुबह की है. पटना से रायपुर की ओर जा रही रॉयल बस सलियाटोली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पहुंची थी. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ट्रक का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया.

Jashpur bus and truck collision
केबिन में फंसा ड्राइवर, निकालने के दौरान मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निकालने के दौरान तोड़ा दम

ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए कटर की मदद से ट्रक के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. वहीं, हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

अचानक हुई जोरदार टक्कर से यात्री सहम गए. घटना की सूचना मिलते ही कुनकुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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