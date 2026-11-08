ETV Bharat / state

दीपावली के दिन जशपुर में ट्रक और यात्री बस की भीषण टक्कर, केबिन में फंसा ड्राइवर, निकालने के दौरान मौत

दीपावली के दिन जशपुर में ट्रक और यात्री बस की भीषण टक्कर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुर: राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर दीपावली के दिन रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सलियाटोली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास यात्री बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंसने से ड्राइवर की मौत हो गई. मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है.

जशपुर में नेशनल हाईवे-43 पर भीषण हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त जानकारी के अनुसार, घटना रविवार सुबह की है. पटना से रायपुर की ओर जा रही रॉयल बस सलियाटोली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पहुंची थी. इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ट्रक का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया.