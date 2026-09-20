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जशपुर के छात्रों के लिए अंतरिक्ष को जानने का बड़ा मौका, 10 हजार विद्यार्थियों में से 50 जाएंगे इसरो, शुभांशु शुक्ला से भी होगी मुलाकात

अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत जशपुर के 10 हजार विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन, परीक्षा-साक्षात्कार से चुने जाएंगे 50 होनहार

Antariksh Sangwari programme exam
जशपुर के छात्रों के लिए अंतरिक्ष को जानने का बड़ा मौका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
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जशपुरनगर: जिले के विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष को करीब से जानने और इस क्षेत्र में करियर बनाने का बड़ा मौका सामने आया है. ‘अंतरिक्ष संगवारी’ कार्यक्रम के तहत जिले के 50 होनहार विद्यार्थियों को बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के केंद्रों का भ्रमण कराया जाएगा. चयनित विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्री एवं वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात करने का अवसर भी मिलेगा.

जशपुर के छात्रों के लिए अंतरिक्ष को जानने का बड़ा मौका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

26 सितंबर को होगी चयन परीक्षा

कार्यक्रम के लिए जिले के आठों विकासखंडों के स्कूलों से अब तक करीब 10 हजार विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है. इन विद्यार्थियों के बीच 26 सितंबर को चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा के आधार पर 200 विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा. इसके बाद साक्षात्कार के माध्यम से अंतिम रूप से 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. चयनित विद्यार्थियों को बेंगलुरु ले जाकर इसरो का भ्रमण कराया जाएगा.

Antariksh Sangwari programme exam
अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत जशपुर के 10 हजार विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसरो देखने को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह

कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह है. विद्यार्थी इसरो को करीब से देखने और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों के बारे में जानने को उत्सुक हैं. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा अनिशा भगत ने बताया कि वह इसरो भ्रमण को लेकर उत्साहित है और चयन परीक्षा की तैयारी कर रही है. इसी विद्यालय के छात्र नमन भगत ने कहा कि इसरो को करीब से देखना और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मिलना उसके लिए बड़ा अवसर होगा. वह भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है.

शुभांशु शुक्ला से मिलेगा मार्गदर्शन

चयनित विद्यार्थियों को इसरो भ्रमण के साथ अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा. विद्यार्थी उनसे अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष यात्रा और करियर की संभावनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे. शुभांशु शुक्ला इसी साल फरवरी में जशपुर भी आए थे. रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जिले के विद्यार्थियों से संवाद किया था और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए.

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27 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की घोषणा की थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

27 अगस्त को हुई थी कार्यक्रम की घोषणा

‘अंतरिक्ष संगवारी’ कार्यक्रम की घोषणा 27 अगस्त को कांसाबेल विकासखंड के बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की थी. कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़े करियर के अवसरों से परिचित कराना है.

अंतरिक्ष संगवारी के नाम से हमारे जिले में कार्यक्रम चल रहा है. इसमें जिले स्तर पर ट्रेनिंग हुई है. ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनर भी बनाएं हैं.- नरेंद्र सिन्हा, डीईओ, जशपुर

अंतरिक्ष विज्ञान में करियर की जानकारी भी मिलेगी

यह कार्यक्रम केवल इसरो भ्रमण तक सीमित नहीं रहेगा. विद्यार्थियों को देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम, अनुसंधान और तकनीकी क्षेत्र के बारे में जानने का मौका मिलेगा. इससे विद्यार्थियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़े क्षेत्रों में पढ़ाई और करियर के कौन-कौन से अवसर उपलब्ध हैं.

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