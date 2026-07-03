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जशपुर में तड़के सड़क हादसा, 40 से ज्यादा यात्रियों से भरी ट्रैवल्स बस पलटी, 10 से ज्यादा घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क किनारे बने डायवर्सन में पलट गई. दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए. सूचना मिलते ही कुनकुरी पुलिस और प्रशासनिक अमला भी घटनास्थल पर पहुंचा और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. स्थानीय लोगों और पुलिस की संयुक्त कोशिशों से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

जशपुर: कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत टांगरपानी में तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. रामगढ़ (झारखंड) से कोरबा जा रही ‘जय बाला’ ट्रैवल्स की यात्री बस सुबह करीब 3:30 बजे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डायवर्सन में पलट गई. हादसे के समय बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे. अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे, जिससे बस पलटते ही चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई.

जशपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस में 40 यात्री सवार, 10 से ज्यादा घायल

हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल कुनकुरी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. घायलों में जशपुर निवासी शोभंती भगत (50 वर्ष) और उनकी पुत्री रीमा भगत (23 वर्ष) भी शामिल हैं. इनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए होली क्रॉस अस्पताल, कुनकुरी में भर्ती कराया गया है. हालांकि उनकी स्थिति को लेकर अंतिम और आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही होगी.

घटनास्थल पर मौजूद लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

हादसे के बाद कुछ समय तक घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को जल्द नियंत्रित कर लिया गया. दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने और यातायात सामान्य करने की भी कार्रवाई की गई.

हादसे के बाद घायलों को स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल (ETV Bharat Chhattisgarh)

झारखंड से कोरबा जा रही थी बस

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस रामगढ़ (झारखंड) से यात्रियों को लेकर कोरबा की ओर जा रही थी. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है. पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सड़क की स्थिति, डायवर्सन, चालक की लापरवाही और अन्य संभावित कारणों की जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस का कहना है कि घायलों का उपचार जारी है. मामले की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद जरूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.