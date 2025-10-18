धनतेरस के दिन कपड़ा कारोबारी के बेटे की सड़क हादसे में मौत, तीन दोस्त गंभीर, रांची रेफर, एंबुलेंस लेट से आने पर हंगामा
अस्पताल की लापरवाही पर फूटा जन आक्रोश, एंबुलेस में डीजल नहीं होने के कारण देर होने की बात सामने आई.
जशपुरनगर: शनिवार को जिला मुख्यालय जशपुर के पास बालाछापर मार्ग पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. शहर के कपड़ा कारोबारी और ठेकेदार कनक चिंडालिया के बेटे चेतन जैन की टाटा हैरियर कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और चेतन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि कार में सवार उसके तीन दोस्त प्रांजल दास, प्रिशु ठाकुर और हिमांशु डनसेना गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. तीनों को रांची रेफर कर दिया गया है. इनमें से प्रांजल दास की हालत नाजुक बताई जा रही है.
गिट्टी खदान देखने निकले थे चारों दोस्त: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चेतन जैन शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे अपने तीन दोस्तों प्रांजल दास, प्रिशु ठाकुर और हिमांशु डनसेना के साथ अपनी कार से गिट्टी खदान का निरीक्षण करने नगेरा पत्थर आरा की ओर निकले थे. वे बालाछापर के पास पहुंचे ही थे कि, इसी दौरान कोरवा हॉस्टल के सामने कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चेतन की मौके पर ही मौत हो गई.
जिला अस्पताल लाया गया: हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर तत्काल मौके पर पहुंचे और चारों को आनन-फानन में जिला अस्पताल जशपुर लाया गया. डॉक्टरों ने चेतन को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य तीनों युवकों को गंभीर चोटों के चलते भर्ती किया गया. बताया गया कि प्रांजल दास गंभीर रुप से घायल है और उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. वहीं प्रिशु ठाकुर और हिमांशु की हालत भी स्थिर नहीं बताई जा रही है.
एंबुलेंस में डीजल नहीं होने पर बवाल: हादसे के बाद अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा भी किया. दरअसल, गंभीर प्रांजल दास की स्थिति को देखते हुए तत्काल उसे एंबुलेंस से रांची के लिए रेफर कर दिया गया था. प्रांजल के बाद उसके अन्य दोनों दोस्तों को भी डॉक्टरों ने रांची के लिए रेफर कर दिया, लेकिन घायलों को रांची रेफर करने के लिए एम्बुलेंस घंटों तक नहीं पहुंच पाई. बताया गया कि एम्बुलेंस में डीजल नहीं था, जिसके कारण समय बर्बाद हुआ. इस लापरवाही को लेकर अस्पताल परिसर में मौजूद नागरिकों और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया. हालांकि जिम्मेदार कुछ और ही वजह बता रहे हैं.
एंबुलेंस में डीजल था और एक साथ तीन घायलों को रेफर करना पड़ा जिसके कारण हमें एक एंबुलेंस को मनोरा स्वास्थ्य केंद्र से मगांना पड़ा जिसके कारण थोडी सी देरी हुई है.- जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ.विपिन इंदवार
प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे: घटना की सूचना मिलते ही विधायक रायमुनि भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, एसडीएम विश्वास राव मास्के, सिविल सर्जन डॉ. विपिन इंदवार और कोतवाली थाना प्रभारी आशीष तिवारी जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों की स्थिति की जानकारी ली और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया.
शहर में पसरा मातम: धनतेरस के दिन शहर के कारोबारी के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. युवा, मिलनसार और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाने वाले चेतन की मौत से शहर के लोग भी हैरान हैं.