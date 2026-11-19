जशपुर में नालंदा परिसर, 11.29 करोड़ से बन रही 500 सीटर लाइब्रेरी, 24 घंटे मिलेगी ई पुस्तकालय की सुविधा
जशपुर में शिक्षा की नई तस्वीर बन रही है. युवा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 12:01 PM IST
जशपुरनगर: बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में जशपुर में महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की स्वीकृति से जिला मुख्यालय में 11.29 करोड़ रुपये की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण कराया जा रहा है. करीब एक एकड़ जमीन पर विकसित हो रहे इस आधुनिक परिसर में एक साथ 500 छात्र और युवा बैठकर अध्ययन कर सकेंगे. निर्माण कार्य तेजी से जारी है और अब तक लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. नगरपालिका ने अप्रैल 2027 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
24 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा
शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय के सामने बन रहे इस भवन में विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जा रहा है. परिसर में पांच बड़े अध्ययन कक्ष बनाए जा रहे हैं, जहां एक साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे. हर स्टडी रूम में टेबल-कुर्सी, पर्याप्त रोशनी और पंखे की व्यवस्था रहेगी. इसके अलावा परिसर में गार्डन भी विकसित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए शांत और अनुकूल वातावरण मिल सके. इस नालंदा परिसर को 24 घंटे संचालित करने की योजना है. यहां अध्ययन के लिए आने वाले विद्यार्थियों को कैफेटेरिया यानी कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी.
नालंदा में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकेगी पढ़ाई
मुख्य नगरपालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय ने बताया कि नालंदा परिसर को केवल सामान्य पुस्तकालय के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक अध्ययन केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है. यहां विद्यार्थियों को प्रिंट पुस्तकों के साथ डिजिटल पुस्तकों के अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए ई-पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थी मोबाइल और लैपटॉप पर विभिन्न विषयों की पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री पढ़ सकेंगे. परिसर में हाईस्पीड वाई-फाई भी लगाया जाएगा, जिससे ऑनलाइन अध्ययन और इंटरनेट आधारित शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग आसानी से किया जा सकेगा.
|नालंदा परिसर के लिए निर्माणकार्य चल रहा है. 55 से 60 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. 500 छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है. लाइब्रेरी में कैफेटेरिया, कैंटीन भी रहेगी. 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहेगी. शासन की तरफ से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी. युवा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं - योगेश्वर उपाध्याय मुख्य नगरपालिका अधिकारी
डिजिटल अध्ययन के साथ पुस्तकों का भी मिलेगा बड़ा संग्रह
नालंदा परिसर में किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन की ओर से अलग से बजट उपलब्ध कराया जाएगा. पुस्तकालय के संचालन की जिम्मेदारी नगरपालिका संभालेगी. यहां विद्यार्थियों को अलग-अलग विषयों की पुस्तकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. ई-पुस्तकालय और इंटरनेट सुविधा के कारण विद्यार्थी केवल उपलब्ध पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल माध्यम से देश-दुनिया के साहित्य और विभिन्न शैक्षणिक विषयों की सामग्री तक भी पहुंच बना सकेंगे.
वर्तमान में जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से एक पुस्तकालय संचालित किया जा रहा है, जहां विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा अध्ययन करते हैं. हालांकि, 500 सीटों की क्षमता वाले नालंदा परिसर के शुरू होने से विद्यार्थियों को एक बड़े और आधुनिक अध्ययन केंद्र का विकल्प मिलेगा. विशेष रूप से ऐसे युवाओं के लिए यह सुविधा उपयोगी होगी, जिन्हें घर पर पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, पर्याप्त जगह या इंटरनेट आधारित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं.
कुनकुरी में भी अंतिम चरण में नालंदा पुस्तकालय का निर्माण
जशपुर जिला मुख्यालय के साथ कुनकुरी में भी विद्यार्थियों के लिए नालंदा परिसर तैयार किया जा रहा है. कुनकुरी नगर पंचायत में 4.37 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है और काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. इस तरह जिले के दो प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में आधुनिक अध्ययन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं. इनके शुरू होने से जशपुर और कुनकुरी सहित आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पुस्तकालय, डिजिटल अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.
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