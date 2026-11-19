ETV Bharat / state

जशपुर में नालंदा परिसर, 11.29 करोड़ से बन रही 500 सीटर लाइब्रेरी, 24 घंटे मिलेगी ई पुस्तकालय की सुविधा

जशपुर 500 सीटर नालंदा परिसर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जशपुरनगर: बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में जशपुर में महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की स्वीकृति से जिला मुख्यालय में 11.29 करोड़ रुपये की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण कराया जा रहा है. करीब एक एकड़ जमीन पर विकसित हो रहे इस आधुनिक परिसर में एक साथ 500 छात्र और युवा बैठकर अध्ययन कर सकेंगे. निर्माण कार्य तेजी से जारी है और अब तक लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. नगरपालिका ने अप्रैल 2027 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

24 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय के सामने बन रहे इस भवन में विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जा रहा है. परिसर में पांच बड़े अध्ययन कक्ष बनाए जा रहे हैं, जहां एक साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे. हर स्टडी रूम में टेबल-कुर्सी, पर्याप्त रोशनी और पंखे की व्यवस्था रहेगी. इसके अलावा परिसर में गार्डन भी विकसित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए शांत और अनुकूल वातावरण मिल सके. इस नालंदा परिसर को 24 घंटे संचालित करने की योजना है. यहां अध्ययन के लिए आने वाले विद्यार्थियों को कैफेटेरिया यानी कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी.