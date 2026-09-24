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आदिवासी बाहुल्य जशपुर में तैयार हुआ क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक, गंभीर मरीजों को जिले में मिलेगा आधुनिक उपचार

उन्होंने बताया कि भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. वर्तमान में वायरिंग सहित कुछ आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं. अस्पताल को जल्द शुरू करने के लिए चिकित्सकीय और कार्यालयीन स्टाफ की नियुक्ति की आवश्यकता है. इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. स्वीकृति मिलने के बाद आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था की जाएगी.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीएस जात्रा ने बताया कि क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का निर्माण केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत किया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से इस परियोजना के लिए 16.67 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है.

क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक के शुरू होने के बाद जशपुर जिले के गंभीर मरीजों को उपचार के लिए रायपुर, रांची, राउरकेला सहित दूसरे बड़े शहरों और पड़ोसी राज्यों की ओर जाने की आवश्यकता काफी हद तक कम हो सकेगी. गंभीर बीमारी, सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसे मामलों में मरीजों को जिले के भीतर ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

जशपुरनगर: आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ी पहल धरातल पर आकार ले चुकी है. जिले में 16.67 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा 50 बिस्तरों की क्षमता वाला क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अब लगभग तैयार हो गया है. भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और इन दिनों वायरिंग सहित अन्य आवश्यक कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अस्पताल के संचालन के लिए आवश्यक चिकित्सकीय एवं कार्यालयीन स्टाफ की नियुक्ति और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

आदिवासी बाहुल्य जशपुर के लोगों को बड़ी स्वास्थ्य सुविधा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गंभीर मरीजों के लिए होगी विशेष उपचार व्यवस्था

क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक सामान्य अस्पताल की तरह संचालित नहीं होगा. यहां नियमित ओपीडी के बजाय गंभीर मरीजों और आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

डॉ. जात्रा के अनुसार, जिले के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों और पड़ोसी जिलों से गंभीर बीमारी या दुर्घटना में घायल मरीजों को यहां तत्काल और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी. अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति प्रस्तावित है.

50 बिस्तरों की क्षमता वाला क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए छह विशेषज्ञ चिकित्सक, 10 मेडिकल ऑफिसर और करीब 60 नर्सों की व्यवस्था की जानी है. पर्याप्त चिकित्सकीय मानव संसाधन उपलब्ध होने के बाद अस्पताल की सेवाओं को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा.

तीन मंजिला भवन में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं

क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भवन तीन मंजिला है. इसमें मरीजों की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपचार की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा मरीजों की जांच और उपचार के लिए एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक जांच सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है. गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू, एचडीयू, आइसोलेशन रूम और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी.

इन सुविधाओं के शुरू होने के बाद गंभीर मरीजों को प्रारंभिक उपचार और आवश्यक जांच के लिए दूसरे शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी. इससे मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा और आपात स्थिति में लंबी दूरी की यात्रा से होने वाली परेशानी भी कम होगी.

बड़े शहरों की ओर रेफर होने वाले गंभीर मरीजों को मिलेगी राहत

जशपुर जैसे भौगोलिक रूप से विस्तृत और आदिवासी बहुल जिले में गंभीर मरीजों को उपचार के लिए दूसरे शहरों में ले जाना लंबे समय से बड़ी चुनौती रहा है. सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल मरीजों के अलावा हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को अक्सर बेहतर उपचार के लिए बड़े चिकित्सा केंद्रों की ओर रेफर करना पड़ता है.

क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक के शुरू होने के बाद ऐसे मरीजों को जिले में ही विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक चिकित्सा संसाधनों की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. इससे मरीजों को समय पर उपचार मिलने की संभावना बढ़ेगी. साथ ही परिजनों को भी इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने, रहने और अतिरिक्त खर्च उठाने की परेशानी से राहत मिलेगी.

लंबे समय से थी क्रिटिकल केयर अस्पताल की मांग

जशपुर जिले में गंभीर मरीजों के लिए आधुनिक और समर्पित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. जिले की भौगोलिक स्थिति और बड़े चिकित्सा केंद्रों से दूरी को देखते हुए स्थानीय स्तर पर क्रिटिकल केयर सुविधा की जरूरत महसूस की जाती रही है. अब 50 बिस्तरों की क्षमता वाले इस क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का निर्माण पूरा होने से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार हो गया है. अस्पताल के संचालन के लिए स्टाफ और उपकरणों की व्यवस्था पूरी होने के बाद मरीजों को इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा.

