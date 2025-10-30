थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने का मामला, 'झासा' ने सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्यकर्मियों पर कार्रवाई का किया विरोध

थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने का मामला, 'झासा' ने सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्यकर्मियों पर कार्रवाई का किया विरोध
थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने के मामले में हुई कार्रवाई पर झासा अध्यक्ष डॉ. विमलेश सिंह ने नाराजगी जताई है.
Published : October 30, 2025 at 1:20 PM IST
रांची: चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पश्चिम सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो कुमार मांझी और चाईबासा ब्लड बैंक के स्टाफ पर हुई कार्रवाई का झासा ने विरोध किया है.
राज्य में सरकारी डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन 'झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन' (झासा) के अध्यक्ष डॉ. विमलेश सिंह ने पश्चिम सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ. सुशांत कुमार मांझी और वहां के ब्लड बैंक के कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई को गलत करार देते हुए कहा कि बिना जांच के इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है और झासा जल्द इस मुद्दे पर बैठक करेगा.
जो साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उसी से की जाती है जांच
झारखंड राज्य चिकित्सक सेवा संघ के अध्यक्ष डॉ. विमलेश सिंह ने कहा कि रक्तदाताओं से मिला रक्त जब संग्रहण के बाद ब्लड बैंक पहुंचता है तो उस ब्लड की मुख्य पांच तरह की जांच की जाती है. इसमें से एक जांच, HIV जांच भी है. डॉ. विमलेश सिंह कहते हैं कि राज्य के ज्यादातर ब्लड बैंकों में संग्रहित रक्त में HIV की जांच किट या ELISA टेस्ट के माध्यम से की जाती है. अब किट जांच का विंडो पीरियड 90 दिनों का और ELISA टेस्ट का विंडो पीरियड 30 दिन का है. ऐसे में जब कोई ब्लड डोनर विंडो पीरियड वाले संक्रमित व्यक्ति के रक्त की जांच करेगा तो किट से उसका रिपोर्ट 90 दिन तक HIV निगेटिव आएगा, उसी तरह एलिसा टेस्ट से 30 दिनों तक की जांच निगेटिव आएगी, ऐसे में डॉक्टर्स कैसे दोषी हो गए?
क्यूमिलेशन और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (NAT) जांच की व्यवस्था करे सरकार: झासा
झासा के अध्यक्ष ने बताया कि चाईबासा जैसी घटना की संभावना आगे भी बनी रहेगी क्योंकि जो संसाधन हमें HIV जांच के लिए मिलते हैं, उसमें किट में इन्फेक्शन के 90 दिन तक और ELISA में 30 दिनों तक रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है, ऐसे में सिविल सर्जन और मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई और उसे बिना जांच के दोषी ठहराए जाने की जगह कम्युलेशन और NAT से जांच की व्यवस्था सुनिश्चित कराए, जिसका विंडो पीरियड 7 से 15 दिनों का है. अगर यह व्यवस्था होगी तो किसी भी व्यक्ति को संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने की संभावनाएं जरूर कम होगी.
ब्लड बैंक में संग्रहित रक्त की होती है ये पांच जांच
जब भी कोई रक्तदाता, खून डोनेट करता है तो उस रक्त को किसी जरूरतमंद मरीज को चढ़ाने से पहले उसकी पांच बीमारियों से संबंधित जांच कराई जाती है. ये पांच जांच है- HIV संक्रमण के लिए टेस्ट, हेपेटाइटिस बी की जांच के लिए hbsag test, हेपेटाइटिस सी के लिए HCV टेस्ट, मलेरिया टेस्ट और सिफलिस संक्रमण के लिए वीडीआरएल (Venereal Disease Research Laboratory) टेस्ट.
