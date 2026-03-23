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जर्वे से पीथमपुर तक सड़क को मिली मंजूरी, विधायक ने मंत्री को कहा धन्यवाद, जर्जर सड़क बनवाने हुआ था चक्काजाम

जांजगीर चांपा के जर्वे से लेकर पीथमपुर तक जर्जर सड़क को बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है. इसके लिए स्थानीय विधायक ने धन्यवाद दिया.

Jarve to Pithampur Road
जर्वे से पीथमपुर तक सड़क को मिली मंजूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
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जांजगीर चांपा : जिला मुख्यालय के जर्वे से पीथमपुर तक की सड़क को बनाने के लिए सरकार ने सहमति दे दी है. ये सड़क पीडब्लूडी बनाएगी.छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र से लौटने के बाद जांजगीर विधायक ब्यास कश्यप ने इस बारे में जानकारी दी.विधायक ने जर्जर मार्ग को बनवाने के लिए किए गए आंदोलन और प्रयासों के लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया है. साथ ही साथ सड़क की स्वीकृति के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव समेत जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी को भी धन्यवाद कहा.

मार्च महीने के अंत तक प्रक्रियाएं होंगी पूरी

ब्यास कश्यप ने बताया कि जर्वे से पीथमपुर तक की सड़क 7 मीटर चौड़ी और 9.03 किलोमीटर चौड़ी बनाने के लिए पीडब्लूडी विभाग ने शासन को प्राकलन पेश कर दिया है.अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र मे आने के कारण विभाग से भी सहमति मिल गई है. मार्च माह के अंत तक प्रभारी मंत्री का भी प्रक्रिया पूरा हो जाएगा.

Jarve to Pithampur Road
विधायक ने मंत्री को कहा धन्यवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जैसे ही ओपी चौधरी जी ने बीजेपी के नेताओं को इस सड़क की स्वीकृति की जानकारी दी,वैसे ही श्रेय लेने की होड़ मच गई हैं. जिसको श्रेय लेना है ले ले. लेकिन क्षेत्र की जनता सब जानती है और आंदोलन करने वाले सभी लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं- ब्यास कश्यप, विधायक

जर्वे से पीथमपुर तक सड़क को मिली मंजूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने किया था चक्काजाम

इस सड़क के मरम्मत और निर्माण की मांग को विधायक ने ग्रामीणों की सहयोग से 6 घंटे तक सड़क में चक्काजाम किया था.इस दौरान चक्काजाम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज किया गया. इसके बाद भी विधायक ने हिम्मत नहीं हारी और अधिकारियों और शासन के मंत्री प्रभारी मंत्री से मिल कर इस सड़क की स्वीकृति ले ली.

Jarve to Pithampur Road
जर्वे से पीथमपुर तक सड़क को मिली मंजूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय के अधिकांश जिला कार्यालय जर्वे गांव की भूमि में स्थित है. लेकिन इस गांव की सड़क का बुरा हाल है. जर्वे से धार्मिक नगरी पीथमपुर जाने के लिए लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है.जांजगीर जर्वे से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वाहनों की हालत खराब हो जाती है. फिर भी मुख्य मार्ग होने के कारण दर्जन भर से अधिक गांव के लोग रोजाना इसी सड़क पर आवागमन करते हैं. वहीं कई लोग सड़क की बदहाली के कारण लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं.


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JARVE TO PITHAMPUR ROAD APPROVAL

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