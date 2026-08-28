जनरैल सिंह पोस्टर विवाद से क्या बैकफुट पर आई कांग्रेस? मानसून सत्र में विधायक इंदुराज नरवाल की 'गलती' पड़ेगी भारी?
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा. जनरैल सिंह के पोस्टर विवाद ने शायद कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर दिया.
Published : August 28, 2026 at 8:58 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा. सत्र शुरू होने से कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े पहन कर ज़ोरदार प्रदर्शन करके सरकार को घेरा, फिर विधानसभा कर्मचारियों के द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य विधायकों के साथ हाथापाई का मुद्दा भी कांग्रेस को मिल गया. इस बीच कांग्रेस के विधायक की सदन के अंदर एक हरकत ने कहीं ना कहीं सत्ताधारी बीजेपी को उल्टा कांग्रेस को घेरने का मुद्दा दे दिया.
सज्जन कुमार का मुद्दा नहीं छोड़ रहा कांग्रेस का पीछा: दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार पर दिए गए बयान पर खेद प्रकट कर उसे ठंडा करने की उनकी कोशिश की. उनकी ये कोशिस सही दिशा में जाती दिखाई दी, लेकिन सज्जन कुमार का मुद्दा हरियाणा कांग्रेस का पीछा छोड़ता दिखाई नहीं दे रहा है. ये मुद्दा हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन वीरवार को फिर विधानसभा में उठा. जब कांग्रेस के बागी विधायक जनरैल सिंह ने एक पोस्टर हाथ में लिया. जनरैल सिंह सज्जन कुमार को दोस्त बताने वालों से माफी मांगने की मांग कर रहे थे. इस दौरान कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने उनसे ये पेपर छीनकर फेंक दिया. बस उनकी ये गलती कांग्रेस को भारी पड़ती दिखाई दे रही है.
इंदुराज नरवाल ने क्या किया? जब सदन में कांग्रेस उसके विधायकों से हुई हाथापाई का मुद्दा उठा रही थी, तो उसी बीच पार्टी के बागी विधायक जनरैल सिंह ने एक पोस्टर हाथ में उठाया जिस पर लिखा था '1984 के दंगों के हत्यारों को आरोपी दोस्त बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो.' वैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने बयान में सज्जन कुमार को अपना दोस्त बताया था. इस पोस्टर को उसी परिपेक्ष में माना जा रहा है. इस बीच इस पोस्टर को देखकर कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल ने जनरैल सिंह से वो पोस्टर छीन कर फेंक दिया. जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के हंगामे को पूरी तरह उल्टा कर दिया. इस मुद्दे को बीजेपी ने दलित सिख के खिलाफ कांग्रेस के चेहरे के तौर पर पेश किया. अब यही मुद्दा सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस को फिर से सिख और दलित विरोधी बताने का हथियार बना लिया है. यानी 1984 के सिख दंगे के दोषी सज्जन कुमार का मुद्दा जो दीपेंद्र हुड्डा के खेद प्रकट कर शांत होता दिख रहा था. वो अब फिर से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल की हरकत से कांग्रेस के लिए भारी पड़ता दिख रहा है.
कांग्रेस को घेरने का बीजेपी को मिला मुद्दा! हरियाणा बीजेपी ने अपने फेसबुक पेज पर इंदुराज नरवाल के जनरैल सिंह से पोस्टर छीनने का वीडियो शेयर करके लिखा है- राहुल गांधी जवाब दो! हरियाणा विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायक सरदार जरनैल सिंह 1984 के सिख-विरोधी दंगों पर सवाल कर रहे थे, तो विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने उनसे पोस्टर छीना और फेंक दिया. राहुल गांधी बताएं कि क्या एक दलित-सिख विधायक विधानसभा के अंदर अपनी बात भी नहीं रख सकता, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता? मुद्दा पोस्टर का नहीं बल्कि सिख समाज की संवेदनाओं और उनके सम्मान का है. क्या सिख समाज की संवेदनाओं और एक निर्वाचित विधायक की आवाज का जवाब इसी तरह दिया जाना चाहिए? वीडियो देखिए राहुल गांधी, सच्चाई कैमरे पर है, जवाब तो देना होगा. यानी जो कांग्रेस पहले विधानसभा सत्र में फ्रंटफुटनौर खेल रही थी उसको आगामी दिनों में इस मुद्दे को लेकर जवाब देना होगा.
सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में क्या कहा? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा "1984 के सिख विरोधी दंगों का दर्द आज भी देश नहीं भूला है. हजारों परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय कांग्रेस के नेताओं द्वारा दंगाइयों को ‘रोल मॉडल’ बताना उन पीड़ितों की भावनाओं पर नमक छिड़कने जैसा है. 1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने आज तक माफी नहीं मांगी, और अब वही कांग्रेस पीड़ितों के जख्म फिर से कुरेद रही है."
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर वार: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने इस मुद्दे पर कहा कि "1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिए माफ़ी की मांग कर रहे दलित सिख विधायक भाई जरनैल सिंह का विधानसभा में अपमान करना और उनके हाथ से कागज़ छीनकर उछालना कांग्रेस की दबंगई और संवेदनहीनता का प्रमाण है. सिख समाज के इस अपमान का जवाब कांग्रेस को देना होगा.
कांग्रेस के बागी विधायक जनरैल सिंह ने क्या कहा? कांग्रेस के बागी विधायक जनरैल सिंह ने कहा "कांग्रेस के लोग काले कपड़े पाकर विधानसभा में आए और स्पीकर के सामने नारेबाजी करने लगे. काले कपड़े तो इन्होंने सही पाए, क्योंकि 1984 के दंगों में कांग्रेस पार्टी ने जो उस वक्त सिखों पर अत्याचार किए और अब विधानसभा के एक दलित और सिख विधायक के साथ कांग्रेस के विधायक ने अत्याचार किया है, वो सबके सामने है. दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ दिन पहले सज्जन कुमार को अपना रोल मॉडल कहकर सिखों के जख्मों को हरा किया है.
बाहर कांग्रेस का जो आचरण था, वो हमने नहीं देखा, लेकिन विधानसभा के अंदर एक सिख और अनुसूचित जाति के विधायक के साथ कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल ने जिस तरह से छीनाझपटी की और उसका मजाक उड़ाया ये छुपी हुई बात नहीं है. इससे कांग्रेस की सिख और दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है. इंदुराज नरवाल पहले भी विशेषाधिकार समिति के सामने अपने व्यवहार के लिए माफी मांग चुके हैं. हम इस मुद्दे को विशेषाधिकार कमेटी के सामने लेकर जाएंगे. हम उनके इस व्यवहार के लिए निंदा करते हैं.- कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी
हरियाणा शिरोमणी अकाली दल ने भी किया विरोध: हरियाणा शिरोमणी अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश सिंह मोहड़ी ने कहा कि "पिछले दिनों भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का प्यार जो सज्जन कुमार के लिए उमड़ा, सज्जन सिंह को लेकर दिए बयान का विरोध विधानसभा में भी देखने को मिला. जहां जरनैल सिंह ने इसे उठाया था. जब जरनैल सिंह अपने हाथ मे पर्चा दिखा रहे थे, तो कांग्रेस विधायक इंदु राज नरवाल ने उस पर्चे को छीना. इसके साथ ही सिख समाज के एक विधायक का अपमान किया गया. हरियाणा में इसका रोष और बढ़ेगा, विधानसभा में ये ठीक नहीं हुआ इसपर कार्रवाई होनी चाहिए. विधानसभा को ये भी बताना चाहिए कि क्या सिखों को अपनी बात रखने का अधिकार विधानसभा में नहीं है? इस मामले को हम हरियाणा में बड़े स्तर पर उठाएंगे."
Chandigarh: On the allegations of misbehaviour with rebel Congress MLA Jarnail Singh, SAD Haryana state president Harkesh Singh Mohri says, " what happened with sardar jarnail singh ji is very bad behaviour... an elected congress mla behaving badly with another elected mla simply… pic.twitter.com/FEY5ZjS2Ih— IANS (@ians_india) August 28, 2026
क्या बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा? इधर सज्जन कुमार को लेकर उत्पन्न हुए विवाद पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "हाउस में कोई किसी तरह की पोस्टर नहीं ला सकते, पर्चा नहीं लहरा सकते, हम प्रजातंत्र को मानने वाले हैं, जहां हमें रोका वहां किसी को नहीं रोका जा सकता." दीपेंद्र हुड्डा के सज्जन कुमार के रोल मॉडल कहने के बयान पर उन्होंने कहा कि रोल मॉडल किसने कहा है? मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं. उस पर दीपेंद्र स्पष्टीकरण दे चुके हैं, जो इस हाउस का मुद्दा नहीं है. उस पर बात करने का क्या मतलब है. वहीं जनरैल सिंह से पोस्टर छीने जाने पर उन्होंने कहा कि पोस्टर तो कोई सदन में ला नहीं सकता, फिर हमें क्यों रोका. मुझे इस बात का पता नहीं है.
बीजेपी इस मामले को बड़ा करने की कोशिश जरूर करेगी. ये उनके खिलाफ विपक्ष के सभी मुद्दों के बीच मौके जैसा है, इस विवाद को लेकर एक वीडियो और भी है. इसलिए कहीं ना कहीं ये मामला सियासी ज्यादा है, इसका कोई ज्यादा असर पड़ेगा. ऐसा अभी कुछ कहना बेमानी होगा. जहां तक हरियाणा शिरोमणि अकाली दल की बात है. उनका ये मुद्दा उठाना, उनकी सियासत के लिए सही है. -राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेंद्र अवस्थी
बीजेपी को मिला कांग्रेस को घेरने का मुद्दा? वहीं इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश मोदगिल कहते हैं कि "इसमें कोई संदेह नहीं की इंदुराज नरवाल की एक हरकत से बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया, लेकिन जिस तरह से ये सारा विवाद हुआ है, देखना दिलचस्प होगा कि इसको बीजेपी आने वाले दिनों में किस तरह उठाती है और कांग्रेस कैसे उसका जवाब देती है. हालांकि बीजेपी कोशिश करेगी कि सिख और दलित के एंगल को बरकरार रखा जाए, लेकिन कांग्रेस क्या प्लान लेकर आएगी इस पर नजर जरूर रहेगी."
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