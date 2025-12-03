ETV Bharat / state

हिमाचल की प्राकृतिक खेती की दुनिया में गूंज, नेचुरल फार्मिंग के टिप्स लेने आई जापान की टीम

हिमाचल की प्राकृतिक खेती के बारे में जानने के लिए हिरोशिमा यूनिवर्सिटी की एक टीम शिमला पहुंची.

Japanese Team reach Shimla
प्राकृतिक खेती के बारे में जानने के लिए हिमाचल पहुंची जापान की टीम (Himachal Agriculture Department)
Published : December 3, 2025 at 7:35 AM IST

शिमला: हिमाचल की धरती केवल चारों तरफ घिरे पहाड़ों और हरी भरी वादियों की खूबसूरती से ही नहीं, बल्कि इन दिनों प्राकृतिक खेती की अनोखी मिसालों से भी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है. देश के इस छोटे से पहाड़ी राज्य ने साल 2018 में रसायन मुक्त खेती की तरफ अपना पहला ही कदम ऐसा बढ़ाया, जिसकी गूंज समुद्र पार कई देशों में सुनाई देने लगी है. लाखों किसान जहर वाली रासायनिक खेती को छोड़ कर प्राकृतिक खेती की तकनीक अपना रहे हैं. जिससे हिमाचल के सिर पर उपलब्धियों के कई ताज सज रहे हैं.

हिमाचल पहुंची जापान की टीम

ऐसे में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कृषि मॉडल के तहत बाहरी देशों के विशेषज्ञों की नजर हिमाचल में की जा रही ‘नेचुरल फार्मिंग’ पर पड़ी है. हिमाचल के किसानों की सफलता से प्रभावित होकर इस पहाड़ी राज्य में विकसित हो रहे प्राकृतिक खेती के मॉडल की जानकारी लेने के लिए हिमाचल का दौरा कर रहे हैं. इसी के तहत जापान के हिरोशिमा यूनिवर्सिटी की एक टीम ने कृषि निदेशालय शिमला में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की राज्य परियोजना इकाई का दौरा करने पहुंची. यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के प्रोफेसर डॉ. ओसामु योशिदा के नेतृत्व में शोधार्थियों ने हिमाचल में प्राकृतिक खेती की पहल पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की.

Japanese Team reach Shimla
जापानी शोधार्थियों ने जाना प्राकृतिक खेती का महत्व (Himachal Agriculture Department)

जापानी शोधार्थियों को बताया प्राकृतिक खेती का महत्व

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक कृषि, डॉ. सुरेश कुमार शर्मा ने जापानी शोधार्थियों को हिमाचल प्रदेश के कृषि क्षेत्र की विशेषताओं से अवगत कराया और प्राकृतिक खेती योजना पर प्रस्तुति दी. उन्होंने बताया कि यह योजना राज्य में बिना कृषि रासायनिकों, कम लागत, जलवायु अनुकूल और पर्यावरण हितैषी प्राकृतिक खेती तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. प्राकृतिक खेती, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें प्रकृति और किसान दोनों को केंद्र में रखा गया है.

Japanese Team reach Shimla
शिमला पहुंची हिरोशिमा यूनिवर्सिटी की टीम (Himachal Agriculture Department)

इतने हेक्टेयर में हो रही प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती की राह पर चले छोटे पहाड़ी राज्य को साल 2030 तक जहर वाली खेती से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है. डॉ. सुरेश कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि हिमाचल में साल 2018 में प्राकृतिक खेती की तकनीक शुरू हुई. उस दौरान पहले ही साल में 628 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की तकनीक से फसल तैयार की गई. प्रदेश की 3,584 पंचायतों में 3.06 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. जिसमें 2,22,893 किसान रासायनिक खेती को छोड़कर 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तकनीक से विभिन्न फसलें उगा रहे हैं.

Japanese Team reach Shimla
जापानी शोधार्थियों को दिए प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पाद (Himachal Agriculture Department)

बाजार में उतारे प्राकृतिक उत्पाद

डॉ. सुरेश कुमार शर्मा ने जापान के हिरोशिमा यूनिवर्सिटी की टीम को जानकारी दी कि सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की, गेहूं, कच्ची हल्दी और जौ पर सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है. प्रदेश सरकार किसानों से सीधे इन फसलों की खरीद कर रही है. जिसके बाद उत्पादों की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर इन्हें ‘हिम-भोग’ ब्रांड के तहत बाजार में उतारा जा रहा है. अभी तक इस ब्रांड के तहत मक्की का आटा, गेहूं का आटा और दलिया बाजार में उतारा गया है. हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योशिदा और शोधार्थियों ने हिमाचल सरकार के प्रयासों को सहराते हुए हुए प्राकृतिक खेती को प्रभावी कदम बताया.

