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जापानी छात्रों ने सीएम के साथ ली सेल्फी, योगी बोले- भारत सिर्फ मार्केट नहीं, यहां वर्क कल्चर और जीवन दर्शन को समझें

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल छात्रों की मुलाकात नहीं है. यह दो संस्कृतियों, दो परंपराओं और दो देशों की युवा पीढ़ियों की मुलाकात है. यहां बैठी भारत-जापान की युवा पीढ़ी भारत और जापान की प्राचीन संस्कृति के साथ-साथ अगले वर्ष पूरे होने वाले भारत-जापान के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है.

लखनऊ : भारत और जापान के विद्यार्थियों की भेंट कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जापानी छात्रों ने सेल्फी ली. सीए योगी ने कहा, भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है. जापान के युवाओं को यहां आकर यह जानने का अवसर मिलेगा कि वर्क कल्चर और लाइफ ऑफ फिलॉसफी क्या होती है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोनों छात्र समूहों में एक समानता है कि दोनों अपने भविष्य की कहानी कह रहे हैं. उन्होंने कहा कि जापान अपने ट्रेडिशन और कमिटमेंट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. वहीं भारत में विविधता में एकता, वसुधैव कुटुम्बकम और भारतीय दर्शन के साथ उत्तर प्रदेश की साझा विरासत को समझने का मौका मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने दोनों देशों की सोच में समानता बताते हुए कहा कि जापान की फिलॉसफी सामाजिक सामंजस्य हमें सिखाती है कि साथ-साथ बढ़ें. भारत की फिलॉसफी वसुधैव कुटुम्बकम की है. हमारी फिलॉसफी उदार चरित्र की है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है. दोनों देशों की भावना में समानता है कि सबको साथ लेकर चलना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही लाइन है - सबका साथ, सबका विश्वास.

सीएम योगी ने कहा कि इस तरह के आदान-प्रदान से दोनों देशों के युवा एक-दूसरे की संस्कृति, कार्यशैली और जीवन मूल्यों को करीब से समझ सकेंगे. इससे आपसी संबंध और मजबूत होंगे और भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जापान और भारत के छात्र मौजूद रहे. सभी ने मुख्यमंत्री के विचारों को ध्यान से सुना और दोनों देशों की मित्रता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया.

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