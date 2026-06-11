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बिहार में आकर्षण का केंद्र बना जापानी मियाजाकी आम, देखने उमड़ रही लोगों की भीड़

प.चंपारण: बिहार के प.चंपारण स्थित बगहा नगर की पूर्व सभापति जरीना खातून के आवास पर इन दिनों एक विशेष किस्म का विदेशी आम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बताया जा रहा है कि यह जापान की प्रसिद्ध प्रजाति मियाजाकी आम है. जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है.

बड़ी संख्या लोग में आम देखने पहुंच रहे: जरीना खातून के आवास में इन दिनों बड़ी संख्या लोग में इस दुर्लभ आम को देखने के लिए रोजाना उनके आवास पर पहुंच रहे हैं. वहीं पूर्व सभापति के प्रतिनिधि व अधिवक्ता फिरोज आलम ने बताया कि यह आम जापान की अत्यंत दुर्लभ और महंगी प्रजातियों में से एक है.

दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिनती: फिरोज आलम ने कहा कि इसकी विशेषता इसका आकर्षक लाल रंग बेहतरीन स्वाद और उच्च गुणवत्ता है.अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2.50 लाख से 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक बताई जाती है, जिसके कारण यह दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाता है.

3 से साढ़े 3 लाख रुपये प्रति किलो कीमत: वहीं बगहा निवासी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने इस आम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी. उन्होंने कहा कि कई देशों में इसकी कीमत 3 लाख से साढ़े 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक देखी गई है. यही कारण है कि जब लोगों को इसके बगहा में होने की जानकारी मिली तो इसे देखने की उत्सुकता बढ़ गई.