खंभरा ईको पार्क का होगा सम्पूर्ण विकास, जापान सरकार का मिलेगा साथ

गिरिडीह के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित इको पार्क का समुचित विकास किया जाएगा. इसमें जापान सरकार का भी सहयोग रहेगा.

eco park in Giridih
जापान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ रांची वन विभाग की टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 1:14 PM IST

गिरिडीहः जंगल की वादियों में स्थित खंभरा में नवनिर्मित इको पार्क क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय क्षेत्र बनता जा रहा है. यह इलाका धीरे-धीरे पर्यटन क्षेत्र की तरह विकसित हो रहा है. अब इस इको पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में जापान सरकार हाथ बंटाएगी.

जापान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वन विभाग रांची और हजारीबाग की टीम ने खंभरा पहुंचकर इको पार्क का जायजा लिया. जापान के प्रतिनिधियों को इको पार्क बहुत पसंद आया है. प्रतिनिधियों ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि इको पार्क को और भी बेहतर बनाने के लिए जापान सरकार भारत सरकार का सहयोग करेगी.

बगोदर प्रखंड के उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह का बयान (Etv Bharat)

इस तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि तत्कालीन विधायक विनोद कुमार सिंह की पहल से सरकारी स्तर पर जिस उद्देश्य के साथ खंभरा स्थित डैम को इको पार्क के रूप में विकसित करने की शुरुआत की गई थी जिसकी काफी बेहतर होने की संभावना है.

उप प्रमुख हरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि वन विभाग रांची और हजारीबाग की टीम के साथ जापान सरकार के प्रतिनिधियों की टीम खंभरा स्थित इको पार्क पहुंची. टीम ने पार्क के चहुंओर भ्रमण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया और संभावित विकास का रूप-रेखा तैयार किए जाने की बात कही है.

दूर-दूर से आते हैं पर्यटक

बता दें कि खंभरा स्थित डैम को जबसे इको पार्क के रूप में विकसित किया गया है तब से यहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है. पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए यहां जलपान के लिए कई तरह की दुकानें भी सज गई हैं. यहां कई बोट (नाव) भी हैं. जिस पर सवार होकर पर्यटक डैम का सैर करते हैं. डैम के रास्ते में स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है जो रात में पार्क की सुंदरता को चार चांद लगाती है. टीम में वन विभाग हजारीबाग के अधिकारी अनिल अग्रवाल, सरिया वन विभाग के अंशु पांडेय, रंजन कुमार, सुदीप गंझू सहित जापान सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे.

