सेब-आनार छोड़ जापानी फल उत्पादन में बागवान दिखा रहे दिलचस्पी, कम खर्च में अधिक मुनाफे से हो रहे मालामाल

जापानी फल की फसल नवंबर से दिसंबर माह तक पेड़ों में रहती है और सीजन का अंतिम फल होने के चलते बाजार में इसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं. जापानी फल के पेड़ को न तो किसी कीटनाशक की जरूरत होती है और न ही अनावश्यक रूप से उन्हें खाद दी जाती है. ऐसे में जापानी फल कम खर्चे में भी उन्हें अच्छी आमदनी उपलब्ध करवा रहा है.

वहीं, गड़सा घाटी के बागवान योगराज ठाकुर का कहना है कि, "पहले मैंने अनार का बगीचा भी तैयार किया गया था. लेकिन, मौसम में आ रहे बदलाव चक्र के चलते अनार की फसल में कई तरह की बीमारियां भी लग रही थीं. कई बार अनार के पेड़ अपने आप सूख रहे थे. फसल बचाने के लिए 5 से 10 बार कीटनाशक स्प्रे भी करनी पड़ रही थी. बाजार में अनार को ₹60 से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक दम मिल रहे थे. कीटनाशक, खाद, स्प्रे में ही अधिक धनराशि खर्च हो जाती थी. अब हमने अनार के पेड़ों को काटकर जापानी फल का बगीचा तैयार किया है.

बागवान मदनलाल का कहना है कि, "खेतों में पहले गेहूं, मक्की जैसी परंपरागत फैसले ही उगाई जाती थी, लेकिन जब से हमने जापानी फल की बागवानी शुरू की है तब से आर्थिकी में काफी सुधार आया है. सेब और अनार की बागवानी भी कर सकते थे, लेकिन इन दोनों ही फसलों में कीटनाशक, खाद, स्प्रे का खर्च अधिक होने के चलते मुनाफा काफी कम रह जाता है. ऐसे में मैंने जापानी फल को इसका विकल्प चुना. बड़ी बात यह है कि काफी कम खर्चे में फसल को बाजार में 120 से लेकर 180 रुपए किलो तक दाम मिल रहे हैं."

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके जहां सेब की पैदावार के लिए जाने जाते हैं तो वहीं ठंडे इलाकों में बागवान अब जापानी फल की बागवानी करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाला जापानी फल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बागवानों का पसंद बनता जा रहा है. इस फल को बाजार में अच्छे दाम भी मिल रहे हैं. कुल्लू जिले के खोखन गांव के रहने वाले मदनलाल ने भी बागवानी विभाग की मदद से अपने खेतों में जापानी फल के पौधे तैयार किया और आज जापानी फल की पैदावार से उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है.

कुल्लू में 2 साल में दोगुना हुआ जापानी फल की बागवानी का दायरा

कुल्लू जिले में साल 2023 तक 200 हेक्टेयर में जापानी फल की बागवानी की जाती थी. लेकिन, साल 2025 में इसका दायरा दोगुना हो गया और अब 404 हेक्टेयर में इसकी बागवानी की जा रही है. वहीं, बागवानी विभाग के पास भी जापानी फल के पौधों की डिमांड बढ़ रही है और बागवान बाहरी नर्सरी से भी जापानी फल के पौधे खरीद रहे हैं.

जापानी फल लगाने का सही समय

बागवानी विभाग के अनुसार, जापानी फल के पौधों को लगाने का समय जनवरी माह में शुरू हो जाता है. इस साल जापानी फल का कुल्लू जिले में 1400 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. सितंबर माह से जिला कुल्लू की सब्जी मंडियों में जापानी फल की फसल आ रही है और वर्तमान में भी मंडियों में इस जापानी फल की फसल को अच्छे दाम मिल रहे हैं.

जापानी फल उत्पादन पर भारी अनुदान

प्रदेश सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 62500 रुपए का अनुदान जापानी फल उत्पादन के लिए दिया जाता है. इसके अलावा किसानों को पावर टिलर और पावर स्प्रेयर पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है. वहीं, पक्षियों और ओलावृष्टि से बचाव के लिए नेट पर भी 80 फीसदी तक का अनुदान प्रदान किया जाता है. जिला कुल्लू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जापानी फल उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन चुका है. यहां लगभग 404 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी बागवानी की जा रही है. जिससे इस वर्ष 1406 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है. जापानी फल के बागवान मदन लाल के अनुसार, कुल्लू जिला सेब, नाशपाती, प्लम, अनार और अखरोट जैसे अनेक फलों का और सब्जियों का उत्पादक क्षेत्र है. सरकार के वैज्ञानिक और आर्थिक सहयोग से हर वर्ष जापानी फल उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है.

कुल्लू जिले में किस साल कितना जापानी फल का उत्पादन

हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बागवान अब जापानी फल का उत्पादन कर रहे हैं और अपनी आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं. साल 2019-20 में कुल्लू खंड में 297 मीट्रिक टन, नग्गर में 185 मीट्रिक टन, बंजार में 324 मीट्रिक टन, आनी में 11 मीट्रिक टन और निरमंड में 22 मीट्रिक टन जापानी फल का उत्पादन रहा. साल 2020-21 में कुल्लू खंड में 275 मीट्रिक टन, नग्गर में 154 मीट्रिक टन, बंजार में 260 मीट्रिक टन, आनी में 2 मीट्रिक टन और निरमंड में 11 मीट्रिक टन जापानी फल का उत्पादन रहा.

इसके अलावा, साल 2021-22 में कुल्लू खंड में 352 मीट्रिक टन, नग्गर में 221 मीट्रिक टन, बंजार में 334 मीट्रिक टन, आनी में 10 मीट्रिक टन और निरमंंड में 26 मीट्रिक टन उत्पादन रहा. साल 2022-23 में जापानी फल के उत्पादन सबसे बढ़िया वर्ष रहा. जब कुल्लू में जापानी फल का उत्पादन 1005 मीट्रिक टन रहा, जिसमें कुल्लू खंड में 324 मीट्रिक टन, नग्गर में 347 मीट्रिक टन, बंजार में 302 मीट्रिक टन, आनी में 12 मीट्रिक टन और निरमंड में 20 मीट्रिक टन जापानी फल का उत्पादन हुआ, जो 8 वर्षों में सबसे अधिक उत्पादन रहा. साल 2023-24 में कुल्लू जिले में जापानी फल का उत्पादन 1250 मीट्रिक टन रहा है, जबकि इस साल 1406 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.

120 से 180 किलो तक बिक रहे जापानी फल

लग घाटी में जापानी फल के बागवान दलीप सिंह का कहना है कि, "इस बार 120 से लेकर 180 रुपए प्रति किलो तक जापानी फल के दाम मिल रहे हैं. इस फल के लिए न तो अधिक दवाइयां और न ही अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है. जिसके चलते यह फल सेहत के लिए काफी सुरक्षित है. बस इसे चिड़िया से बचाना पड़ता है और इसके लिए बागवानों के द्वारा जापानी फल के पौधों के ऊपर जालीदार नेट बिछाया जाता है. वहीं, बाहरी राज्यों से भी व्यापारी खुद बागवानों से संपर्क कर रहे हैं और बगीचों में ही बागवानों को इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं. इसके पेड़ को गर्मियों में पानी की आवश्यकता होती है. क्योंकि अगर अधिक सूखा पड़ जाए तो फसल का उत्पादन इससे खासा प्रभावित होता है."

'जापानी फल के पेड़ों की सेब के जैसे देखभाल की जरूरत नहीं'

बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर उत्तम पराशर का कहना है कि, "जापानी फल का वानस्पतिक नाम परसीमन है. परसीमन का पेड़ उपोषण कटिबंधीय और समशीतोष्ण परिस्थितियों के बीच सबसे अच्छा बढ़ता है. इसको परिपक्कव होने के लिए लंबे और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है. यह 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंड सहन कर सकता है. हालांकि, बहुत ज्यादा ठंडे तापमान में यह निषक्रिय हो जाता है. इसके अलावा जापानी फल की कुछ किस्में गर्म या ठंडी परिस्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित होती हैं. परसीमन के पेड़ों को सेब की भांति देखभाल की आवश्यकता नहीं रहती. लेकिन, पर्याप्त नमी, पोषक तत्वों से भरपूर अच्छी तरह से सूखा मिट्टी, पूर्ण सूर्य, प्रति दिन 8 घंटे या अधिक हो तो इसकी पैदावार अच्छी और गुणवत्तापूर्ण होती है."

बागवानों के लिए जापानी फल की बागवानी बेहतर विकल्प

डॉक्टर उत्तम पराशर कहते हैं, "परसीमन के साथ कीट और बीमारियां शायद ही कभी कोई समस्या होती है. यह आमतौर पर केवल तभी दिखाई देती हैं, जब पेड़ तनाव में हों. भारत में परसीमन सभी पहाड़ी क्षेत्रों उगाया जा सकता है. परसीमन की बागवानी उन परिस्थितियों में की जा सकती है, जिनमें सेब की बागवानी की जाती है. सेब के पेड़ों की तरह ही जापानी फल के पेड़ों को भी बड़ा होने में और फल लगने में 4 या 5 साल लगते हैं. यह पेड़ अधिक सर्दी में भी बने रह सकते हैं. इसलिए यह पहाड़ियों पर उगाने के लिए आदर्श होते हैं."

कई गुणों से भरपूर है जापानी फल

बागवानी विशेषज्ञ के अनुसार, जापानी फल में न्यूट्रीशियन और विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जिसके चलते इस फल की डिमांड अधिक रहती है. कुल्लू में जब सेब का सीजन खत्म हो जाता है तो उसके बाद जापानी फल का सीजन शुरू हो जाता है. इन दिनों जापानी फल से भरे हुए पेड़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. दिसंबर महीने में सभी फलों के पौधे खाली हो जाएंगे, लेकिन जापानी फल के पौधे फलों से लदे रहेंगे. लाल रंग का यह जापानी फल अब बाहरी राज्यों के लोगों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है.

जापानी फल में विटामिन ए और सी, साथ ही विटामिन बी1, बी2 और फोलेट भी पाए जाते हैं. वहीं, बीटा-कैरोटीन, लाइकोपीन, क्वेरसेटिन और कैम्पफेरोल जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं. फल में पोटैशियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज मौजूद होते हैं और यह फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है. जो पाचन में मदद करता है और कब्ज को रोकता है. इसमें कम कैलोरी होती है और यह वजन घटाने में भी सहायक हो सकता है.

जापानी फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोटैशियम खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. इसमें विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

दुनिया में जापानी फल की करीब 400 प्रजातियां

हिमाचल प्रदेश में जापानी फल यानी परसीमन की फुयु और हेचिया प्रजाति पाई जा रही है. इसमें फुयु प्रजाति के फल की मांग बाजार में अधिक है. बागवानों को इस फल की कीमत 120 रुपए से 200 प्रति किलो मिल रही है. जापानी फल की फुयु प्रजाति का फल कच्चा खाने वाला फल है. जबकि हेचिया प्रजाति के फल को खाने के लिए उसके पकने का भी इंतजार करना पड़ता है. कुल्लू जिले की लगघाटी, मणिकर्ण घाटी, गड़सा, बजौरा, झिड़ी, हुरला में जापानी फल का अधिक उत्पादन होता है. हालांकि, ऊपरी इलाकों में भी अब बागवान जापानी फल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं. कुल्लू के निचले इलाकों में बागवानों के द्वारा इसके पौधे लगाए गए हैं. पूरी दुनिया में जापानी फल की करीब 400 प्रजातियां हैं, इनमें हेचिया और फुयु पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय है.

15000 बागवान कर रहे जापानी फल की बागवानी

जानकारी के अनुसार, जापानी फल को सबसे पहले चीन में उगाया गया और उसके बाद चीन, जापान से होते हुए यह कोरिया पहुंचा. ऐसे में भारत में भी जापानी फल के पौधे यूरोपियन के द्वारा 1921 में लाए गए थे. साल 1941 में शिमला के बागवानों ने सेब के पौधों में जापानी फल के पौधे लगाए थे और एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 15,000 किसान अपनी भूमि पर जापानी फल का उत्पादन कर रहे हैं.

दक्षिणी राज्यों में जापानी फल की भारी डिमांड

भुंतर सब्जी मंडी के व्यापारी चेतन कुमार और अमर सिंह का कहना है कि, जिला कुल्लू में सेब का सीजन खत्म हो गया है. पहले सेब के सीजन तक ही सब्जी मंडियों में रौनक रहती थी. पिछले 7 या 8 सालों में अब सेब का सीजन खत्म होने के बाद जापानी फल बाजार में आ रहा है. जिसके चलते व्यापारियों के साथ-साथ यहां आढ़ती, बागवानों का भी आना-जाना लगा रहता है. उन्होंने कहा है कि, जापानी फल की डिमांड भारत के दक्षिण राज्यों में अधिक है और बाहरी राज्यों के व्यापारी यहां पर डेरा डाले हुए हैं. बाहरी राज्यों में जापानी फल बाजार में 200 से लेकर 400 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है और इसकी अच्छी डिमांड भी है. साल का सबसे अंतिम फल होने के बाद सब्जी मंडी भी खाली हो जाएगी और अप्रैल माह के बाद फिर से जिला कुल्लू की सब्जी मंडियों में फलों का आना शुरू हो जाएगा.

