जापान के विदेश मंत्री मोतेगि तोशिमित्सु ने किया दिल्ली मेट्रो में सफर, कार्यप्रणाली में दिखाई विशेष रुचि
दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना दिल्ली एनसीआर में सड़क यातायात के दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है.
Published : January 17, 2026 at 9:04 PM IST
नई दिल्ली: शनिवार, 17 जनवरी 2025 को जापान की विदेश मंत्री मोतेगि तोशिमित्सु दिल्ली मेट्रो का दौरा किया. इस अवसर पर उनके साथ भारत में मौजूद जापान के राजदूत ओनो कईची भी मौजूद रहे. जापान की विदेश मंत्री और भारत में मौजूद राजदूत ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से पटेल चौक तक दिल्ली मेट्रो में यात्रा की और फिर वापस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लौटे.
प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी. अधिकारियों ने मेट्रो नेटवर्क के निर्माण, संचालन और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी. यात्रा के दौरान जापान की विदेश मंत्री ने दिल्ली मेट्रो की कार्यप्रणाली में विशेष रुचि दिखाई और इसे भारत जापान सहयोग का एक सशक्त उदाहरण बताया. दिल्ली मेट्रो को दोनों देशों के बीच मजबूत मित्रता और साझेदारी का प्रतीक माना जाता है.
His Excellency Mr. MOTEGI Toshimitsu, Foreign Minister of Japan, along with H.E. Mr. ONO Keiichi, Japanese Ambassador to India, took a ride on the Delhi Metro today.— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) January 17, 2026
The delegation was briefed about the Delhi Metro project by senior DMRC officials at Central Secretariat,… pic.twitter.com/DG0iLCGcuj
बता दें कि दिल्ली मेट्रो को दिल्ली एनसीआर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है. दिल्ली मेट्रो देश की सबसे बड़ी और आधुनिक मेट्रो रेल प्रणालियों में से एक है जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सुरक्षित तेज और किफायती परिवहन सेवा प्रदान करती है. दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना दिल्ली एनसीआर में सड़क यातायात के दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है.
The Foreign Minister of Japan, Toshimitsu Motegi, along with Ono Keiichi, Japanese Ambassador to India, took a ride on the Delhi Metro today.— ANI (@ANI) January 17, 2026
The delegation was briefed about the Delhi Metro project by senior DMRC officials at Central Secretariat, followed by a train ride from… pic.twitter.com/vfmJ9EGchV
बता दें कि राजधानी दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो ने 24 दिसंबर 2025 को अपनी स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर चुकी है. 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुई दिल्ली मेट्रो की यह सेवा आज न केवल दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि शहरी परिवहन के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है. दिल्ली मेट्रो का देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है, साथ ही विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल नेटबॉल में एक है. चीन, यूएसए के बाद भारत की मेट्रो का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है.
ये भी पढ़ें: