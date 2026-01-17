ETV Bharat / state

जापान के विदेश मंत्री मोतेगि तोशिमित्सु ने किया दिल्ली मेट्रो में सफर, कार्यप्रणाली में दिखाई विशेष रुचि

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना दिल्ली एनसीआर में सड़क यातायात के दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है.

जापान के विदेश मंत्री मोतेगि तोशिमित्सु ने किया दिल्ली मेट्रो में सफर
जापान के विदेश मंत्री मोतेगि तोशिमित्सु ने किया दिल्ली मेट्रो में सफर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: शनिवार, 17 जनवरी 2025 को जापान की विदेश मंत्री मोतेगि तोशिमित्सु दिल्ली मेट्रो का दौरा किया. इस अवसर पर उनके साथ भारत में मौजूद जापान के राजदूत ओनो कईची भी मौजूद रहे. जापान की विदेश मंत्री और भारत में मौजूद राजदूत ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से पटेल चौक तक दिल्ली मेट्रो में यात्रा की और फिर वापस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लौटे.

प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी. अधिकारियों ने मेट्रो नेटवर्क के निर्माण, संचालन और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी. यात्रा के दौरान जापान की विदेश मंत्री ने दिल्ली मेट्रो की कार्यप्रणाली में विशेष रुचि दिखाई और इसे भारत जापान सहयोग का एक सशक्त उदाहरण बताया. दिल्ली मेट्रो को दोनों देशों के बीच मजबूत मित्रता और साझेदारी का प्रतीक माना जाता है.

बता दें कि दिल्ली मेट्रो को दिल्ली एनसीआर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है. दिल्ली मेट्रो देश की सबसे बड़ी और आधुनिक मेट्रो रेल प्रणालियों में से एक है जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सुरक्षित तेज और किफायती परिवहन सेवा प्रदान करती है. दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना दिल्ली एनसीआर में सड़क यातायात के दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभा रही है.

बता दें कि राजधानी दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो ने 24 दिसंबर 2025 को अपनी स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर चुकी है. 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुई दिल्ली मेट्रो की यह सेवा आज न केवल दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि शहरी परिवहन के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है. दिल्ली मेट्रो का देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है, साथ ही विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल नेटबॉल में एक है. चीन, यूएसए के बाद भारत की मेट्रो का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

METRO LIFELINE OF DELHI
JAPANESE FOREIGN MINISTER
MOTEGI TOSHIMITSU
TRAVEL WITH DELHI METRO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.