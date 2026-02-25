ETV Bharat / state

जानें ऐसा क्या हुआ कि जापानी विशेषज्ञ टीम पहुंची क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर?

बिलासपुर: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में बुधवार को जापान से आई विशेषज्ञों की एक टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं का गहन निरीक्षण किया. अस्पताल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी विदेशी टीम ने व्यवस्थाओं का इतनी बारीकी से आकलन किया है. दरअसल, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) की 14 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम इन दिनों हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है. भारत सरकार के निर्देशों के तहत यह टीम प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रही है. इसी क्रम में टीम के कुछ सदस्य क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचे और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया.

जाइका की टीम प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन कर यह देख रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कैसे विकसित किया जा सकता है. टीम अलग-अलग जिलों में जाकर अस्पतालों की कार्यप्रणाली, संसाधनों और सुविधाओं का गहन अध्ययन कर रही है.

टीम ने अस्पताल में क्या-क्या परखा?

जापानी विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में ओपीडी, वार्ड, आपातकालीन सेवाएं, लैब सुविधाएं, ऑपरेशन थियेटर और दवा वितरण प्रणाली का निरीक्षण किया. साथ ही चिकित्सकों और स्टाफ की तैनाती, उपकरणों की स्थिति तथा साफ-सफाई व्यवस्था का भी आकलन किया गया. विशेषज्ञों ने मरीजों से सीधे बातचीत कर सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया और उपचार व्यवस्था की गुणवत्ता को परखा.

अस्पताल प्रशासन को दिए अहम सुझाव