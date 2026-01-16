ETV Bharat / state

हजारीबाग में सड़क दुर्घटनाः JAP 7 के सब इंस्पेक्टर की मौत

हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में जैप 7 के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गयी है.

JAP 7 sub inspector died in road accident in Hazaribag
अस्पताल में पुलिस पदाधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 16, 2026 at 12:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः जिला में सड़क दुर्घटना में JAP 7 के सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान की मौत हो गई है. अनिल पासवान चौपारण स्थित चोरदाहा चेक पोस्ट पर सेवा दे रहे थे. बाइक की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है.

दरअसल JAP 7 मुख्यालय हजारीबाग में पुलिस सभा आयोजित की गयी थी. इस कार्यक्रम में शामिल होने अनिल पासवान हजारीबाग आए थे. कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वापस चोरदाहा चौपारण जा रहे थे. पदमा गेट के पास बस पकड़ने के लिए खड़े थे, इसी दौरान बरही की ओर से आ रही एक बाइक की चपेट वो में आ गए. जिससे उनकी मौत हो गई.

इस दुर्घटना को लेकर JAP 7 के कमांडेंट अविनाश कुमार ने बताया कि यह दुखदाई घटना घटी है. कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे सब इंस्पेक्टर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. बरही की ओर से एक बाइक पर सवार 3 लोग आ रहे थे. उसी दो पहिए गाड़ी ने इन्हें धक्का मार दिया. जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना में बाइक सवार सभी तीन लोग भी घायल हुए. सभी को इलाज के लिए हजारीबाग लाया जा रहा था. लेकिन रास्ते में ही सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान की मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि आगे की प्रक्रिया की जा रही है. यह विभाग और बटालियन के लिए अपूर्णीय क्षति है. घायलों में एक की स्थिति गंभीर है, अन्य दो सामान्य रूप से जख्मी हैं. सभी का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है. सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान का उम्र 58 वर्ष के आसपास बताई जा रहा है. जो मूल रूप से बिहार के रोहतास जिला के बिक्रमगंज के रहने वाले थे.

TAGGED:

बाइक की टक्कर से हादसा
SUB INSPECTOR DIED
DEATH IN ROAD ACCIDENT
HAZARIBAG
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.