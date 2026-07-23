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जंतर-मंतर हिंसा: वीडियो, CCTV व डिजिटल सबूतों के आधार पर होगी कार्रवाई, हिंसा में शामिल आरोपियों के पासपोर्ट रद्द कराने की तैयारी

नई दिल्ली: जंतर-मंतर और संसद मार्ग पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है. दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस उन लोगों की पहचान करने पर है, जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बैरिकेड तोड़े या हिंसक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई है. इसके लिए राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, ड्रोन व मीडिया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप तथा पुलिस के बॉडी वार्न कैमरा (Body-Worn Camera) की रिकॉर्डिंग का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रत्येक वीडियो और फोटो की फोरेंसिक तरीके से जांच की जा रही है. अलग-अलग कैमरों की फुटेज का मिलान कर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. जिन आरोपियों की पहचान पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर होगी, उनके खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर में संबंधित धाराएं जोड़ी जाएंगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी. इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला किया, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ अलग से मजबूत साक्ष्य तैयार किए जा रहे हैं, जिससे अदालत में मुकदमा प्रभावी ढंग से चलाया जा सके.

आरोपियों के पासपोर्ट रद्द कराने की तैयारी

दिल्ली पुलिस 10 से अधिक मामले दर्ज कर चुकी है. दिल्ली पुलिस हिंसा में सीधे शामिल पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ पासपोर्ट रद्द कराने की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी में है. इसके लिए संबंधित मामलों का ब्यौरा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को भेजा जा सकता है. हालांकि, पुलिस की ये कार्रवाई केवल उन लोगों तक सीमित रहेगी, जिनके खिलाफ हिंसा में संलिप्त होने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होंगे. सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने वाले या शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने वाले लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई की संभावना नहीं बताई गई है.

वीडियो व डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई