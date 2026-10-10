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CJP Protest 2.0 Effect: मेट्रो यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, जेब पर पड़ रहा है भारी असर

मेट्रो यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसका असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी देखने को मिल रहा है. दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो सेवा के कई स्टेशन बंद किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खास तौर पर रोहिणी के रिठाला मेट्रो स्टेशन पर भी इसका असर देखने को मिला, जहां मेट्रो सेवा बाधित होने के कारण लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान नजर आए.

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. वहीं, एहतियात के तौर पर मेट्रो के कई स्टेशनों को बंद किए जाने से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रिठाला मेट्रो स्टेशन पर भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. रोजाना मेट्रो से सफर कर अपने दफ्तर जाने वाले लोगों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी. किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी, तो किसी को अपने जरूरी काम के लिए दूसरी जगह जाना था. लेकिन मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण लोगों को अपनी यात्रा पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.