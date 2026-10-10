CJP Protest 2.0 Effect: मेट्रो यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, जेब पर पड़ रहा है भारी असर
दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग मेट्रो पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में मेट्रो सेवा प्रभावित होने का सीधा असर उनकी दिनचर्या पर पड़ता है.
Published : October 10, 2026 at 1:43 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसका असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी देखने को मिल रहा है. दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो सेवा के कई स्टेशन बंद किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खास तौर पर रोहिणी के रिठाला मेट्रो स्टेशन पर भी इसका असर देखने को मिला, जहां मेट्रो सेवा बाधित होने के कारण लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान नजर आए.
दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. वहीं, एहतियात के तौर पर मेट्रो के कई स्टेशनों को बंद किए जाने से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रिठाला मेट्रो स्टेशन पर भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. रोजाना मेट्रो से सफर कर अपने दफ्तर जाने वाले लोगों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी. किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी, तो किसी को अपने जरूरी काम के लिए दूसरी जगह जाना था. लेकिन मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण लोगों को अपनी यात्रा पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
मेट्रो यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना
दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग रोजाना अपने कामकाज के लिए मेट्रो पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में मेट्रो सेवा प्रभावित होने का सीधा असर उनकी दिनचर्या पर पड़ता है. लोगों को अब बस, ऑटो और अन्य परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और परेशानी दोनों बढ़ सकते हैं. एक यात्री सैंडी ने कहा कि हमें रोज मेट्रो से ही जाना होता है. हम रोजाना टाइम से मेट्रो से ही ट्रैवल करते है पर अब हमें बहुत परेशानी हो रही है. मेट्रो हमारी दिल्ली की बैकबोन है. आधी से जायदा जनता मिडिल क्लास मेट्रो पर डिपेंड है, पर मेट्रो बंद है तो दूसरे विकल्प हमें ढूंढने पड़ रहे है.
दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग मेट्रो पर निर्भर रहते हैं
एक और यात्री ताहिर खान ने बताया कि हमारा डेली का मेट्रो से आना जाना है. उनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है. मेट्रो से दिल्ली की काफी आबादी सफर करती है ओर जाहिर है कि जनता भी प्रभावित हो रही है. मेट्रो से जाने में सिर्फ पचास से साठ रूपये में लगते हैं, दूसरी सवारी से जाने में हमारी जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है. अनूप कुमार यात्री ने बताया कि हमें बहुत परेशानी हो रही है. अब हम अपने कामों पर कैसे जायेंगे, नौकरी तो करनी है, कैसे भी जाए, हमारी जेब पर भी असर पड़ रहा है.
फिलहाल, प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही आम जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. सवाल यही है कि सुरक्षा के इन इंतजामों के बीच रोजाना सफर करने वाले लोगों को राहत कैसे मिलेगी? दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो पर निर्भर लाखों यात्रियों के लिए जरूरी है कि उन्हें समय रहते सही जानकारी मिले, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना बनाकर होने वाली परेशानियों से बच सकें.
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